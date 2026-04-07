台灣文學獎4/15開放徵件 總獎金370萬元邀作家書寫時代

今年度台灣文學獎啟動徵件，總獎金370萬元。（台灣文學館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣文壇年度盛事「台灣文學獎」將於4月15日正式啟動徵件。「創作獎」與「金典獎」同步受理報名，今年共設置21個獎額，總獎金高達370萬元，為目前台灣公部門舉辦總獎金最高的文學獎，邀請文學界老將與新秀踴躍參與，以創作回應時代、以書寫照見世界。

國立台灣文學館自2005年起舉辦台灣文學獎，獎項分為「創作獎」與「金典獎」，以國家級文學獎定位鼓勵多元語言與多樣文類創作，並促進文學出版與閱讀推廣。其中，「創作獎」以推動母語文學創作為核心，設有台語文學創作獎、客語文學創作獎及原住民華語文學創作獎，分別選出小說、散文與新詩3類作品；另設「劇本創作獎」，鼓勵跨域創作能量，展現台灣文學在語言與形式上的多元發展。

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至於「金典獎」則著重出版成果，不分類型皆可報名，包括小說、散文、新詩、非虛構寫作與劇本等，透過評選表彰年度優秀作品，帶動創作、閱讀與出版產業形成良性循環。

台文館館長陳瑩芳表示，希望透過台灣文學獎這個平台，讓不同世代與不同語言的創作者都能找到發聲的位置，也讓文學回應社會、成為連結彼此的重要力量。歷年得獎作品除頒贈獎金、辦書展與巡迴講座等，近年更邀請國際譯者與出版人參與頒獎典禮，積極向國際推介台灣文學。

值得一提的是，2024年金典獎大獎得主平路的作品《夢魂之地》，在隔年首爾書展後售出韓文版權；2025年劇本創作獎得主陳巧蓉的作品《千年之癢》，在台文館支持下完成韓譯，並與序場劇本發展中心合作，預計於今年6月「國際讀劇節」由韓國藝術綜合學校戲劇院演繹，並在台北表演藝術中心登台演出。

本年度台灣文學獎徵件期程，創作獎自4月15日至5月15日受理報名；金典獎則分兩階段徵件，第1階段為4月15日至5月15日，受理2025年7月1日至2026年4月30日出版作品；第2階段為6月1日至7月1日，受理2026年5月1日至6月30日出版作品，皆以郵戳為憑。相關報名資訊可至國立台灣文學館官網查詢。

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