島嶼女性的跨越之聲 陳香伶攜代表作重返巴黎展出

「跨越之聲：從島嶼綻放的女性創作」參展藝術家拜訪駐法代表處與巴文中心。（翻攝自駐法代表處臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕由「台灣女性藝術協會」策畫，旅歐藝術家張瑞頻策展的「跨越之聲：從島嶼綻放的女性創作」，近日在巴黎史瓦哲畫廊（Galerie Choiseul）展出，我國駐法國大使郝培芝、2月剛到任的文化部駐法國代表處台灣文化中心主任陳宏星，以及旅法藝術家吳炫三皆出席參觀，郝培芝特別肯定此次參展藝術家團隊，展現出台灣女性藝術家的韌性、細膩與深刻思辨。

旅法藝術家吳炫三（左4起）與巴文中心主任陳宏星參觀「跨越之聲：從島嶼綻放的女性創作」展。（巴文中心提供）

「跨越之聲：從島嶼綻放的女性創作」展以「思想、族群、多元性」為核心概念，匯聚9位台灣女性藝術家，包括賴純純、陳香伶、尹信方、江心靜、林秋芳、莊彩琴、張裴舫、黃沛瀅、賈瑪莉等，透過繪畫、雕塑、裝置、跨媒材等創作，回應性別議題、文化記憶與社會結構，展現台灣女性藝術家在全球化語境中的敏銳觀察與深刻思辨。

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其中，畫家陳香伶以古典寫實油畫描繪女性議題聞名，創作常被形容為「以畫筆為繡針」，在幽微的光線中表現絲綢與刺繡的艷麗燦爛，呈現出一種「曖曖內含光」的深邃生命力。此次是她繼去年與台灣美術院院士受邀至法國巴黎大皇宮展出之後，再度攜代表作赴法交流。陳香伶表示，此次展出的2件畫作是〈纏綿〉與〈戀戀紅塵〉，探討當代語境中，女性的自我覺醒。

陳香伶作品〈戀戀紅塵〉，2025，油彩、亞麻布，72.5X91公分。（陳香伶提供）

展覽所在的史瓦哲畫廊，位於巴黎2 區的舒瓦瑟長廊（Passage Choiseul）內，是法國文化遺產建築，鄰近巴黎歌劇院。郝培芝肯定協會此次於法國推動藝術交流的努力，讓世界看見台灣女性藝術豐沛及多元的能量。展期至4月11日。

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