送你去美國搭郵輪！ NCL徵選「郵輪夢想家」還送高額旅遊金

《NCL Cruise Dreamer to USA｜郵輪夢想家・美國啟航》徵選活動，獲選者將可獲得免費郵輪之旅、高額旅遊金及聘書。（美國國家旅遊局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕你喜歡搭郵輪旅遊嗎？你想免費搭郵輪出遊嗎？快來參加《NCL Cruise Dreamer to USA｜郵輪夢想家・美國啟航》徵選活動，獲選者將可奪得：NCL指定美國航線郵輪體驗1名、新台幣66,666元旅遊金、「NCL Cruise Dreamer to America NCL 郵輪夢想家！美國啟航」聘書，一圓免費搭郵輪旅遊美夢。

挪威郵輪成立於1966年，目前營運21艘世界級現代化郵輪。（美國國家旅遊局提供）

「Fly + Cruise」已成為近年旅遊市場的重要趨勢之一。看準郵輪旅遊結合深度體驗與自由行程的優勢，Norwegian Cruise Line（簡稱NCL，挪威郵輪公司）攜手美國國家旅遊局以及中僑旅行社，於台灣推出全新企畫《NCL Cruise Dreamer to USA｜郵輪夢想家・美國啟航》，本次計畫以「創作 × 旅程」為核心，結合影音創作公開徵選1位「郵輪夢想家」，向台灣旅客展現美國郵輪旅遊的多元魅力與嶄新樣貌。活動開放年滿21歲、對旅遊與內容創作具高度熱忱之民眾報名參加，無論是旅遊愛好者或創作者，皆有機會透過本次徵選，開啟屬於自己的國際舞台。

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挪威郵輪航線遍及加勒比海、阿拉斯加、歐洲、亞洲、澳洲、南美洲及夏威夷等。（美國國家旅遊局提供）

挪威郵輪成立於1966年，是全球郵輪旅遊的領導品牌，得獎無數，其率先推出「Freestyle Cruising® 自由隨行郵輪體驗」，徹底革新郵輪旅遊模式，讓旅客可依照自身節奏自由選擇用餐時間、穿著風格及娛樂活動。這種以遊客為核心的理念，已成為品牌的重要標誌，並樹立整個郵輪產業的標竿。目前NCL郵輪營運21艘世界級現代化郵輪，航線遍及加勒比海、阿拉斯加、歐洲、亞洲、澳洲、南美洲及夏威夷等數百個目的地；NCL同時擁有專屬私人島嶼大馬鐙礁（Great Stirrup Cay），位於巴哈馬，為遊客提供結合海上與岸上活動的沉浸式度假體驗。NCL的最新船隻，包括Prima級及Prima Plus級郵輪，這些新世代船型擁有寬敞戶外空間、升級的餐飲概念、尖端娛樂設施，以及更高的船員與遊客比例，致力於提供卓越貼心的服務體驗。同時秉持對永續旅遊的承諾，挪威郵輪持續推動Sail & Sustain™ 環境計畫，重點涵蓋減少碳排放、強化廢棄物管理，以及與全球各地造訪社區建立長期合作關係。

挪威郵輪公司亞洲銷售總監Crystal Wong（左起）、中僑旅行社董事長林雲鶴David Lynn、美國國家旅遊局台灣代表蔡璧如，共同宣布《NCL Cruise Dreamer to USA｜郵輪夢想家・美國啟航》徵選活動開跑。（美國國家旅遊局提供）

美國國家旅遊局台灣代表蔡璧如表示：「台灣到美國人次屢創新高，佔居海外來客數第21名，台灣到美國的旅遊趨勢除了原有的商務、會議、探親、休閒、遊留學，近年來越來越多旅客鍾情於定點慢遊Staycation，自駕遊以及郵輪旅遊，並且會在鄰近城市順道遊。此次徵選活動讓我們知道美國有很多郵輪港口，例如：紐約、西雅圖、阿拉斯加、邁阿密、羅德岱堡、夏威夷、聖地亞哥，洛杉磯、加爾維斯頓等等著名觀光勝地。今年正值美國國慶250週年，以及FIFA世界盃足球賽今夏開打，期待台灣旅客前來美國感受各式節慶氛圍。」

《NCL Cruise Dreamer to USA｜郵輪夢想家・美國啟航》3階段徵選機制全面開放報名中，活動詳詢《NCL Cruise Dreamer to USA｜郵輪夢想家・美國啟航》官網 。

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