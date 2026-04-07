樂迷的小提琴之神 哈德利希首演1+1分享最有成就感的事

哈德利希與鋼琴家歐文在舞台上展現出無需言語的默契。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕小提琴家奧古斯汀．哈德利希（Augustin Hadelich）4度登台，攜手合作16 年的鋼琴家查爾斯．歐文（Charles Owen），今晚在台北國家音樂廳首演。一如往常，哈德利希以他標誌性的精準技巧與溫暖音色，贏得現場觀眾熱烈掌聲；特別的是，因為「1+1 青少年音樂計畫」吸引了許多年輕學子與家長共同走進音樂廳，讓哈德利希感動表示，非常珍惜台灣觀眾特有的溫暖且充滿熱情。

音樂會上半場由哈德利希親自改編的德．葛利尼《聖身奧妙歌》揭開序幕，他特別調整調性、保留原的神韻，讓觀眾能更流暢銜接至德布西的奏鳴曲。從巴洛克的莊嚴、德布西的幻境，到武滿徹的神祕印記與普朗克的戰時私語，哈德利希在橫跨3百年的迥異風格中，精準梳理出一條共通的藝術脈絡，展現深刻的洞見。

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下半場則由易沙意《第5號無伴奏奏鳴曲》開場，哈德利希以一把琴撐起宏大的複調層次，如歌般的敘事能力令全場驚豔。隨後在普羅高菲夫的奏鳴曲中，鋼琴家歐文以深厚的分析性支撐，與哈德利希明亮的旋律交織出剔透音色，兩人憑藉對作品的極深鑽研，在舞台上展現出無需言語的默契，以及室內樂「傾聽與共鳴」的真諦。

首演獲得勇源教育發展基金會支持，透過「1+1 青少年音樂計畫」，讓許多年輕聽眾能近距離觀察大師的演奏細節。有哈德利希的粉絲背著琴盒去追星，還有人熱情喊：「哈德利希就是我心目中小提琴的神！」哈德利希也感動地分享，能將所學知識傳承給下一代是一件非常有成就感的事。今晚在台北國家音樂廳還有一場，詳詢MNA。

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