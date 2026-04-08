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相聲藝文走進馬祖新村 「馬幼FUN送所」系列活動4月12日起登場

2026/04/08 14:30

「馬幼FUN送所」系列活動4月12日起登場。（桃園市文化局提供）「馬幼FUN送所」系列活動4月12日起登場。（桃園市文化局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局推動眷村文史保存並深化藝文教育向下扎根，持續推動「馬幼有藝思」藝術沃土計畫，邀請優質藝術團隊進駐中壢區馬祖新村「馬幼藝所」，4月12日起由深耕桃園的「沐寧相聲說演坊」推出「馬幼FUN送所」系列活動，結合相聲演出、主題講座與主題展覽，邀請大小朋友走進眷村，用相聲打開時光記憶。

「馬幼FUN送所」系列活動以輕鬆活潑的相聲喜劇，引導孩子勇敢表達、學習溝通。（桃園市文化局提供）「馬幼FUN送所」系列活動以輕鬆活潑的相聲喜劇，引導孩子勇敢表達、學習溝通。（桃園市文化局提供）

文化局長邱正生表示，由團長李沐陽領軍的「沐寧相聲說演坊」，多年來深耕相聲與舞台藝術推廣，擅長把傳統說唱玩出新花樣，從生活趣事、時事話題到歷史典故，通通信手拈來、巧妙融合，讓觀眾在輕鬆幽默中收穫滿滿。

這次「馬幼FUN送所」系列活動以輕鬆活潑的相聲喜劇，引導孩子勇敢表達、學習溝通，在親子陪伴中重現溫暖的眷村聲音。活動期間規畫5場相聲演出，結合口技擬聲與戲曲雜談，生動呈現眷村生活與經典人物，帶大小朋友捕捉昔日珍貴聲音記憶。

系列活動安排「小小藝工隊」親子主題講座，透過遊戲、示範與手作體驗，在專業表演者與文化工作者的帶領下，讓孩子化身小小創作者，學習觀察生活中的聲音、認識眷村文化，勇敢表達自己的想法，讓藝術不再遙遠，而是好玩又有感的日常。

另外，「眷村福利社」主題展結合相聲元素與日常聲音，如廣播放送、樂器聲與院子裡的歡笑聲，透過互動裝置與情境陳列，重現昔日眷村的生活氛圍，讓民眾感受那段純樸又熱鬧的歲月。

「馬幼FUN送所」系列活動以輕鬆活潑的相聲喜劇，引導孩子勇敢表達、學習溝通。（桃園市文化局提供）「馬幼FUN送所」系列活動以輕鬆活潑的相聲喜劇，引導孩子勇敢表達、學習溝通。（桃園市文化局提供）「馬幼FUN送所」系列活動以輕鬆活潑的相聲喜劇，引導孩子勇敢表達、學習溝通。（桃園市文化局提供）「馬幼FUN送所」系列活動以輕鬆活潑的相聲喜劇，引導孩子勇敢表達、學習溝通。（桃園市文化局提供）

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