台江文化季17歲 「內海派對．庄頭看戲」4/11踩街揭序幕

庄頭看戲與行動劇場展現在地文化能量。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026年將邁入第17屆的台江文化季，今年以「內海派對．庄頭看戲」為主題，從台江土地出發，串聯信仰、生活與藝術的文化脈絡，展現地方文化長年累積的厚度，也象徵台江文化季已成為在地極具代表性的文化品牌。

南市文化局今日偕同參與單位為「台江文化季」暖身宣傳。（南市文化局提供）

今年文化季將於4月11日以「八仙逐浪顯神通—台江踩街大遊行」揭開序幕。隊伍從海尾朝皇宮出發前往台江文化中心，沿途結合大型戲偶與學員偶隊伍，營造熱鬧的文化場景。活動期間也推出「庄頭故事箱—行動劇場」與「慢慢來教育市集．小老闆體驗計畫」，透過演出與互動體驗，讓大小朋友認識並參與傳統文化。

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開幕作品則改編自台南作家楊富閔的《合境平安》，由無獨有偶工作室劇團藝術總監鄭嘉音執導，發展為偶戲《誰偷走了阿媽？—阿閔的平安信》，以小男孩尋找阿媽的旅程為主軸，串聯庄頭人物與記憶，並以台語「氣口」呈現地方語感與生活節奏。

創作過程也結合社區參與，無獨有偶工作室劇團在台江開設製偶與操偶課程，邀請在地居民、學生及台南社大台江分校學員一起投入創作。音樂人謝銘祐也為作品量身打造主題曲，讓聲音與影像共同建構台江在地故事。

今（8）日南市府副秘書長徐健麟、南市文化局長黃雅玲偕同參與單位為活動暖身宣傳。他們表示，台江文化季不只是展演活動，更是一種文化書寫與再現，透過藝術轉譯，把屬於台江的故事帶回舞台，同時透過文化活動帶動社區活化，也吸引青年參與地方創生。

台江文化季自4月至6月將推出近20場演出、3檔展覽及多項親子活動，串聯學校、社區與藝術團隊，讓藝術回到生活現場，持續深化台江文化認同。

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