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綠美圖開啟「漫遊者」旅程 民眾手機掃碼闖15關AI「漫遊洞」

2026/04/08 17:14

綠美圖開啟「漫遊者」旅程，民眾闖關後在環形LED留下影像足跡。（記者黃旭磊攝）綠美圖開啟「漫遊者」旅程，民眾闖關後在環形LED留下影像足跡。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中綠美圖去年12月13日開館4個月來，吸引超過百萬人次入館，館方即日起開啟數位解謎「漫遊者」旅程，民眾用手機掃碼連闖AI「漫遊洞」等15道關卡，還在48公尺環形LED留下影像足跡，張姓讀者大讚，館藏變身「可閱讀的關卡」，就算迷路也好玩。

民眾拿起手機掃碼化身「漫遊者」，解鎖綠美圖15道關卡。（綠美圖提供）民眾拿起手機掃碼化身「漫遊者」，解鎖綠美圖15道關卡。（綠美圖提供）

綠美圖今天下午經台中市圖書館館長曾惠君、台中市美術館長賴依欣導覽，數十名民眾體驗「漫遊者」旅程，透過手機掃描QRCODE，啟動遊戲任務，在流暢空間中通過鏡面水池、旋轉樓梯及開館展「世界的索引」等展區，參觀19世紀7百公斤印刷機，也體驗AI「漫遊洞」及48公尺環形LED。

民眾闖關沿途驚呼連連，直呼「居然藏在這裡！」廣闊通透場館中尋找關卡，成功破過15關後，感受到滿滿成就與驚喜感，也因而重新認識綠美圖。

台中市文化局長陳佳君說，「漫遊者」以「在空間中迷路」為靈感，首度將綠美圖建築與空間轉化為「可閱讀的關卡」，從光影變化、動線轉折與空間節點出發，讓綠美圖不再只是參觀場館，而是可被反覆閱讀與體驗文化森林。

中市圖強調，「漫遊者」採免下載設計，民眾闖關蒐集成果後，前往數位光境上傳「漫遊足跡」，即時轉化為環形LED裝置動態影像，留下專屬探索紀錄，讓個人足跡化為可視化創作。

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