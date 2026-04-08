爾雅遭誤傳熄燈急澄清 隱地女兒：恐是閒聊的誤解

爾雅出版社目前仍正常營運中，官網上還有最新出版訊息。（翻攝自爾雅出版社官網）

〔記者凌美雪／台北報導〕作家隱地（本名柯青華）成立於1975年的爾雅出版社，今日因《世界日報》報導，一度誤傳熄燈消息。對此，目前在爾雅擔任出納的隱地的女兒澄清，出版社沒有熄燈，父親身體也算康健，至於為何會有誤傳的消息？隱地女兒表示，家人也還在了解中。

成立已逾半世紀的爾雅出版社，目前主要由經理趙燕倡負責。隱地女兒透過電話訪問說明，公司營運及財務狀況都很正常，2月還參加台北國際書展，而因為眼疾需多休息的隱地，對出版社營運狀況也都有了解；透過陳美桂協助主編的新書《但念無常—二○二五年悲喜交集的隱地》3月才剛出版。隱地女兒表示，雖然近年出版社的規模有比較小，但目前都仍正常營運中，營運團隊也很努力堅持，不會隨便熄燈，即便要，也一定會是由出版社正式宣布，而非透過傳言。

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至於為何會有熄燈消息傳出，隱地女兒猜可能因為堂姊（隱地姪女柯寧寧）近日與父親聊天，有些感慨；今天一早聽到媒體報導爾雅出版社熄燈的消息時，家人也都很驚訝，隱地女兒無奈笑說：「堂姊昨天才回美國，我們也還在聯絡她。」希望能還原為何傳出錯誤消息。

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