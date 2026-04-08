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「澄心」攜手「原客」竹東開唱 民歌、客家曲、清唱劇接力登場

2026/04/08 18:02

音樂家陳澄雄（前右）及其學生馮蕙珍（左鋼琴伴奏者）是促成「台北澄心」、「竹縣原客」聯合公演的靈魂人物。（主辦單位提供）音樂家陳澄雄（前右）及其學生馮蕙珍（左鋼琴伴奏者）是促成「台北澄心」、「竹縣原客」聯合公演的靈魂人物。（主辦單位提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕台北澄心合唱團及竹縣原客混聲合唱團將在下週日（12日）下午2點半，在竹東樹杞林文化館舉行聯合公演，演出曲目有勾起青春回憶的民歌、客家歌以及中國首部清唱劇《長恨歌》。其中，年過8旬的重量級音樂家陳澄雄將親自出馬指揮，他的學生馮蕙珍既是澄心的伴奏與助理指揮，也是原客的指揮，師生聯手為地方帶來這場音樂盛事。

知名音樂家陳澄雄將親自擔綱此次聯合公演的指揮。（主辦單位提供）知名音樂家陳澄雄將親自擔綱此次聯合公演的指揮。（主辦單位提供）

馮蕙珍說，陳澄雄曾任教國內多所大學、也擔任過台北市立國樂團團長、台灣省立交響樂團（今國立台灣交響樂團）團長、創立台灣青少年交響樂團，是國內重量級音樂家。

澄心合唱團員有曾受教於陳澄雄的台北市立師專音樂科學生，也有早期幼獅合唱團團員，大家在退休後再度接受陳澄雄的指導、以歌相聚。

她說，這次聯合公演的曲目包括：清唱劇《長恨歌》、〈四季花開〉和〈孝親歌〉等客家歌曲，以及〈夢田〉、〈忘了我是誰〉等經典老歌。其中澄心合唱團一展唱功表演的清唱劇《長恨歌》，內容講述唐明皇與楊貴妃的愛情故事，劇中將有男女主角的獨唱、朗誦、二重唱以及四部合唱等多樣演出。

台北「澄心」、竹縣「原客」兩個音樂表演團體將在下週日在竹東舉行聯合公演。（主辦單位提供）台北「澄心」、竹縣「原客」兩個音樂表演團體將在下週日在竹東舉行聯合公演。（主辦單位提供）

至於新竹縣原客混聲合唱團成立快5年了，多次征戰國內音樂比賽也獲獎連連，這次演唱的歌曲有傳統山歌形式、現代詩等，風格多元，一樣精采可期。

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