從全球機票銷售、訂房窺知的旅遊秘密 易遊網不藏私全部告訴你

根據易遊網調查，2025年10大熱門航點日本佔4席，韓國雙城排名大躍升。（易遊網提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕堪稱全台最大的全方位線上旅行社，易遊網去年整體營運表現再創新高，個人機票（FIT）銷售突破350萬航段數，年成長達40%，全球訂房營收亦達75億元，雙雙刷新歷史紀錄；於數位經營方面，易遊網App累積超過400萬下載數，相當於台灣每6人就有1人使用，且超過7成訂單來自App，顯示品牌已成功建立以行動為核心的消費服務生態。於此基礎下，易遊網從中窺知消費者的旅遊喜愛及趨勢，提供旅人今後出遊參考。

根據易遊網調查，2025年10大熱門長程航點中，紐澳旅遊需求呈穩定成長。（易遊網提供）

根據易遊網機票銷售數據統計，2025年10大熱門航點依序為東京、首爾、大阪、沖繩、香港、釜山、曼谷、上海、福岡及澳門。日本整體機票銷售成長高達64％，東京依舊霸榜第一，對各類型旅客皆具高度吸引力；2025年南韓整體機票銷售達到104%的翻倍成長，首爾更首度超越大阪躍升至第2名，釜山亦同步攀升2個名次。長程航點方面，2025年10大熱門目的地依序為洛杉磯、雪梨、墨爾本、巴黎、舊金山、倫敦、布里斯本、溫哥華、西雅圖及奧克蘭。其中，紐澳票價相較歐美更具競爭力外，約9小時的航程時間相對適中，更有利於親子客群的長程旅遊安排，加上當地城市的安全形象深植人心，帶動整體紐澳旅遊的需求呈穩定成長。

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易遊網全新「機票任意門」搜尋功能，無需先預設目的地與日期，即可快速查找便宜航點。（易遊網提供）

除了目的地分析外，易遊網亦透過機票預訂大數據，進一步觀察X、Y、Z世代的消費樣貌，2025年各世代單人平均機票花費雖略為下降，但整體預訂次數各世代皆呈現成長，顯示出國旅遊已逐步轉為更常態性的生活支出；而平均花費下降，則反映出消費者對價格更為敏感，傾向精準掌握促銷時機，或受整體票價結構逐步回穩影響所致。航空選擇偏好上，X世代以搭乘傳統航空為主（65%），展現對服務品質與穩定性的重視；Y世代則仍有一定比例選擇廉航（占43%），顯示仍有支出平衡上的考量；Z世代選擇廉價航空的比例達56%，反映其在可支配所得相對有限的情況下更加控管預算。至於艙等選擇上，經濟能力較充裕的X世代選擇商務艙比例最高，Z世代選擇豪華經濟艙的比例反而高於其他世代，顯示在有限預算下，Z世代仍願意為更佳的飛行體驗付費，體現出兼顧效率與質感的消費取向，也呼應Z世代重視自我感受、追求生活體驗與「悅己消費」的世代特質。

易遊網推薦有「北陸小京都」之稱的金澤，直飛小松即可抵達，是值得造訪的潛力城市。（易遊網提供）

此外，隨著4月起機票價格進入調整階段，在燃油成本上升、訂位服務費調整以及航班供給緊縮等多重因素影響下，整體旅遊成本將明顯墊高，易遊網預期，在價格壓力與市場不確定性升高的前提下，2026年旅遊消費行為將出現3大關鍵轉變：價格探索導向、旅遊節奏調整、避險型選擇。換言之，面臨票價的調漲，消費者決策模式將由過往的「目的地導向」逐步轉為「價格探索導向」；今年民眾出國次數可能會減少，但旅遊天數將相對拉長，或透過雙國、多城市的規畫放大旅遊效益，追求「一次出國、多重體驗」的價值最大化；而在國際情勢變動與地緣政治不確定性升高的情況下，旅客對「安全感」與「可控性」的重視程度明顯提升，帶動避險型消費行為出現。預估2026年人氣航點為福岡、釜山；潛力寶藏城市推薦為金澤、青森、烏魯木齊和伯斯。

易遊網執行長陳志豪表示，因應消費心態轉變，旅行業更應全面提升旅遊消費的安心感，並強化品牌信賴。（易遊網提供）

易遊網執行長陳志豪表示，因應消費心態轉變，品牌打造「品牌共感服務」，以理解旅客在不確定環境下的焦慮與需求為出發點，推出多項旅遊安心政策：包含航變訂房保障（航班取消且無替代航班，目的地訂房免費取消）、機票取消預退（一般退票10天完成退款），以及颱風免費取消（陸警區域台灣訂房線上一鍵免費取消），藉以全面提升旅遊消費的安心感，並強化品牌信賴。更多相關內容詳詢品牌共感服務－易遊訂心玩官網。

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