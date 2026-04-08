ESO再獻磅薄詩篇 梵志登版《安魂曲》6月踏上靈魂藍途

梵志登將率長榮交響樂團演出《安魂曲》，同時邀請到4位國際知名聲樂家共演。（ESO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕繼3月的「詠恆．歡樂頌」之後，ESO長榮交響樂團將再次與台北愛樂合唱團攜手，於「靈魂．藍途——梵志登與ESO」音樂會演出威爾第的《安魂曲》，將由指揮大師梵志登領軍，並與4位國際聲樂名家共創經典。

無神論者威爾第為悼念摯友義大利人文主義者曼佐尼所寫的《安魂曲》，雖是一部宗教性質的作品，但在威爾第筆下卻充滿濃烈的戲劇性與歌劇魂，甚至被譽為「穿著黑喪服的歌劇」。此曲最初設定就是在音樂場域而非教堂演出，全長近90分鐘，編制包括女高音、女中音、男高音與男低音等4位獨唱者，還有合唱團與大型管弦樂團，動員2百多位樂手與合唱團員同台，可說規模浩大。

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長榮樂團此次特別邀請到4位國際聲樂名家來台參與演出，包括多次受邀於倫敦皇家歌劇院擔綱主演的女高音赫拉丘希‧巴森茲（Hrachuhi Bassenz）、薩爾斯堡音樂節與維也納國家歌劇院常客次女高音塔妮亞•艾麗安•保加拿（Tanja Ariane Baumgartner）、橫掃多明哥世界歌劇大賽3項大獎的男高音勒內•巴爾貝拉（René Barbera），以及柴科夫斯基大賽史上最年輕男低音金獎得主亞歷山大•特姆巴柳克（Alexander Tsymbalyuk）。

「無神論者寫下的安魂曲，不為救贖，只為記憶。」梵志登將引領全場，呈現視覺與聽覺的雙重震撼衝擊，讓聽眾在壯麗旋律中，親歷無神論者威爾第如何將彌撒譜寫成充滿張力的歌劇。6月5日在台北國家音樂廳、6日在高雄衛武營音樂廳演出。詳詢OPENTIX。

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