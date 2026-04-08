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衛武營與台史博簽署MOU 台灣舞蹈記憶地圖跨領域延伸全民共感

2026/04/08 19:07

衛武營藝術總監簡文彬（右）與台史博數位創新中心主任楊富欽簽署「數位典藏合作備忘錄（MOU）」。（王弼正攝，衛武營提供）衛武營藝術總監簡文彬（右）與台史博數位創新中心主任楊富欽簽署「數位典藏合作備忘錄（MOU）」。（王弼正攝，衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕衛武營國家藝術文化中心自去年底啟動重建台灣藝術史2.0「台灣舞蹈記憶地圖」計畫，並積極拓展各種連結合作，今（8）日更特別北上深具歷史意義的中山堂，與國立台灣歷史博物館簽署「數位典藏合作備忘錄（MOU）」，展開專業資源的深度互補與共享。

未來雙方的合作，將由台史博運用「國家文化記憶庫」網站，提供衛武營將「台灣舞蹈記憶地圖」計畫產出的珍貴影音、圖像與數位物件匯入記憶庫典藏，並透過「創用CC」授權機制與「時空旅行社」線上策展平台，持續活化舞蹈史料、落實知識共享與鼓勵社會大眾近用。

衛武營藝術總監簡文彬表示，「台灣舞蹈記憶地圖」核心使命在於透過口述歷史、主題研究與展演轉譯，建構完整的台灣舞蹈文化敘事，「我們希望從人才培育到知識普及，連結地方與國家、過去與未來，使台灣舞蹈的生命力能在歷史脈絡中持續發聲、共感並延續下去。」

台史博數位創新中心主任楊富欽則表示，此次與衛武營合作，有助於累積舞蹈相關之影音、史料與詮釋內容，透過記憶庫網站收存與授權機制，使珍貴資料得以長期保存與開放近用，並支持研究、教育或多元轉譯應用。

衛武營也將和國立台南藝術大學接力簽署合作機制，由南藝大在平等互惠的原則下，提供影音素材修復、數位化與研究等專業支持，有助提升史料的保存品質及研究考據的權威性。期盼透過與指標性博物館和學術機構的跨領域合作，共同開啟台灣舞蹈文化資產數位化保存的新紀元。

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