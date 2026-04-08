春捲攤食物中毒 別以為自炊就不會發生

在家使用雞蛋也有食安問題要注意。（資料照）

〔記者魏伶如／台北報導〕高雄春捲攤食物中毒事件，愈來愈多受害者，初步研判原因出在沙門氏菌感染，雞蛋就是最容易引起沙門氏桿菌感染風險。

很多人以為只要買回家的雞蛋先清洗乾淨再放冰箱可以避免汙染，但其實這是不正確的，甚至是危險，擁有41萬名追蹤者的臉書「Ky料理分享」，特別在臉書上提醒為什麼買回來的蛋絕對不能「自作聰明」拿去洗？這是有科學根據的恐怖原因：

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1. 天然防護罩消失： 蛋殼表面有一層肉眼看不見的「護膜」，一旦用水清洗，這層護膜就會被破壞。

2. 細菌大門大開： 蛋殼上有數千個微細氣孔，沒了護膜，水裡的沙門氏桿菌或環境細菌會順著水流，直接「鑽進」蛋液裡開趴！

3. 冰箱裡的隱形威脅： 雖然外表洗得白淨，但裡面早已在腐敗。端上桌的不是營養，而是給孩子吃一顆「細菌培養皿」！

市面上的洗選蛋是專業工廠有一套嚴格程序，除了恆溫控制、專業除菌，重要的是洗完後會立刻噴上一層「食用級礦物油或蠟」，重新封住氣孔，模擬天然護膜。這絕不是在自家水槽洗一洗就能辦到。

另外摸過蛋的手或是碰到生蛋液，一定要馬上用肥皂狂搓 20 秒！絕對不要順手去碰其他熟食或餐具，嚴防交叉污染。

曾經早餐店也發生過使用生蛋汁做「法式吐司」，造成多人沙門氏桿菌中毒，其中甚至造成一名碩士生死亡。

因此千萬不要以為在家使用雞蛋，就萬無一失，食安問題絕對要注意。

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