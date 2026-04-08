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星野TOMAMU度假村推出台灣旅客限定禮遇 持4大航空紙本登機證入住即享專屬好禮

2026/04/08 19:14

星野TOMAMU度假村重視台灣市場，4月24日至6月30日推出台灣旅客限定禮遇。（星野TOMAMU度假村提供）星野TOMAMU度假村重視台灣市場，4月24日至6月30日推出台灣旅客限定禮遇。（星野TOMAMU度假村提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕走過銀白夢幻世界，北海道將迎接春夏旅遊旺季，當地知名度假勝地「星野TOMAMU度假村」宣布推出台灣旅客限定優惠活動，4月24日至6月30日，凡搭乘台灣出發之中華、長榮、星宇、台灣虎航航班，並持紙本登機證入住度假村，完成入住手續後，即可於指定地點兌換期間限定禮品（每日數量有限，送完為止）。透過簡單參與機制，讓旅客從抵達北海道開始，即能感受度假村貼心款待，並為北海道之旅增添獨特紀念。

星野TOMAMU度假村迎接春季到來，將舉辦春季限定活動「花開TOMAMU」。（星野TOMAMU度假村提供）星野TOMAMU度假村迎接春季到來，將舉辦春季限定活動「花開TOMAMU」。（星野TOMAMU度假村提供）

星野TOMAMU度假村表示，隨著台日航線持續復甦與拓展，台灣已成為北海道重要國際客源之一，星野TOMAMU度假村此次推出紙本登機證限定禮遇，不僅展現對台灣市場的重視，也期望透過更具吸引力的旅遊誘因，促進雙邊觀光交流。未來度假村亦將持續針對不同市場推出專屬活動，結合在地自然資源與四季特色，打造具深度與記憶點的旅遊體驗。

配合「花開TOMAMU」推出的繽紛饗宴。（星野TOMAMU度假村提供）配合「花開TOMAMU」推出的繽紛饗宴。（星野TOMAMU度假村提供）

迎接春季到來，4月24日至5月31日，度假村將舉辦慶祝雪融大地、繁花綻放的春季限定活動──「花開TOMAMU」。位於度假村中心、集美食與購物於一身的Hotalu Street 將呈現展延160公尺的「盛開花毯」，以及迎接旅客的「花之拱門」。此外，度假村內8間店鋪亦將同步推出花卉主題的活動限定菜單，邀請旅客在繁花簇擁中，透過視覺與味覺感受春天的到來。

北海道綠色季到來，星野TOMAMU度假村也將推出結合自然地景的戶外體驗。（星野TOMAMU度假村提供）北海道綠色季到來，星野TOMAMU度假村也將推出結合自然地景的戶外體驗。（星野TOMAMU度假村提供）

星野TOMAMU度假村每年5至10月進入綠色季，以廣達約1,000公頃的自然腹地為舞台，推出多元戶外活動，滿足不同旅遊族群需求。指標景點「雲海平台」可於清晨搭乘纜車登高，俯瞰隨氣候變化而形成的壯麗雲海景觀，為旅客提供極具代表性的北海道體驗。園區內的農場區（Farm Area）亦規畫多項互動式體驗活動，包含親近動物、乳製品品嘗及手作體驗等，深受親子族群與喜愛自然旅遊的旅客青睞。春夏期間，度假村亦推出結合自然地景的戶外體驗，包括空知川泛舟、森林探險、湖上獨木舟等，另有戶外甜點製作、木工工藝等手作活動，提供喜愛慢節奏旅遊的旅客更多元選擇。更多相關訊息詳詢星野TOMAMU度假村官網。

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