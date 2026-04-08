歌仔戲小生vs變裝皇后 唐美雲同台妮妃雅揭卸妝後最重要的事

「舞台性別大挪移—歌仔戲坤生大戰變裝皇后」錄音內容，將於4月16日在《好哲凳》頻道上架。（兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家兩廳院自製 Podcast《好哲凳》，昨（7）日在國家戲劇院舉辦「舞台性別大挪移—歌仔戲坤生大戰變裝皇后」現場錄音活動。邀請國寶級歌仔戲大師唐美雲與國際級變裝皇后妮妃雅首度同台。錄音內容將於4月16日在《好哲凳》頻道正式上架。

兩廳院表示，兩位藝術家暢談在舞台上調轉性別的表演功力，唐美雲分享多年來扮「坤生」的男性氣概，是透過紮實的身段與唱腔在台上精進性別轉譯的功夫；妮妃雅則分享變裝（Drag）文化如何從地下場景萌芽，並成為一種能夠表達自我、傳達理念的表演藝術形式。

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兩位反串藝術家更深入探究卸下表演妝束後，性別展演如何與日常生命對接。唐美雲提到，長年精研坤生角色，使他在回歸日常身分時，舉手投足間仍自然帶著舞台上的英挺氣場，甚至常有資深戲迷見到他換上私服後，驚艷直呼「原來你扮女裝也很美」；而對於妮妃雅，舞台下的「曹里歐」原與舞台上的華麗姿態判若兩人，但隨著無數次的變裝登台，「妮妃雅」那份無所畏懼的自信已轉化為日常生命的一部分。

談及如何看待性別，妮妃雅指出，性別的定義並非固定不變，而是可以被解構與重新理解，也不必總是嚴肅看待；唐美雲則表示，最重要的是做最自在的自己。（收聽連結：https://pr.ntch.art/ntchpodcast）

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