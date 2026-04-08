不可思議的進擊之力 這部現象級動畫音樂會5場8分鐘完售

《進擊的巨人》-Beyond the Walls- 世界巡演音樂會台南站將於6月登場。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由全球現象級動畫《進擊的巨人》製作的世界巡演音樂會，去年在台北小巨蛋連演3場引發熱潮，今年首度進軍南台灣，預計於6月5至7日在台南文化中心連演5場。票券今日啟售，沒想到8分鐘即完售，讓人不禁讚嘆：南台灣樂迷的動員力不容小覷。

《進擊的巨人》-Beyond the Walls- 世界巡演音樂會台南站，製作規格與世界巡演版本一致，由原作作曲家澤野弘之（Hiroyuki SAWANO）與山本康太（KOHTA YAMAMOTO）親自參與編排。

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主辦牛耳藝術表示，節目內容結合日本原版樂譜、官方巡演指定歌手、搖滾樂團及交響合唱團共同呈現。演出現場除聽覺層次，也將搭配銀幕同步播放動畫精選片段，盼讓樂迷在音樂中重溫劇情的關鍵轉折。

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