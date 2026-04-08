自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

不可思議的進擊之力 這部現象級動畫音樂會5場8分鐘完售

2026/04/08 20:15

《進擊的巨人》-Beyond the Walls- 世界巡演音樂會台南站將於6月登場。（MNA提供）《進擊的巨人》-Beyond the Walls- 世界巡演音樂會台南站將於6月登場。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由全球現象級動畫《進擊的巨人》製作的世界巡演音樂會，去年在台北小巨蛋連演3場引發熱潮，今年首度進軍南台灣，預計於6月5至7日在台南文化中心連演5場。票券今日啟售，沒想到8分鐘即完售，讓人不禁讚嘆：南台灣樂迷的動員力不容小覷。

《進擊的巨人》-Beyond the Walls- 世界巡演音樂會台南站，製作規格與世界巡演版本一致，由原作作曲家澤野弘之（Hiroyuki SAWANO）與山本康太（KOHTA YAMAMOTO）親自參與編排。

主辦牛耳藝術表示，節目內容結合日本原版樂譜、官方巡演指定歌手、搖滾樂團及交響合唱團共同呈現。演出現場除聽覺層次，也將搭配銀幕同步播放動畫精選片段，盼讓樂迷在音樂中重溫劇情的關鍵轉折。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中