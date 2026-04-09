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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

以花為語甜蜜傳達母愛 JR東日本大飯店台北推出母親節限定蛋糕「心之花語」

2026/04/09 11:00

JR東日本大飯店台北母親節限定蛋糕「心之花語」以開心果慕斯為主體，包覆酸甜玫瑰莓果凍與藍莓起司蛋糕。（JR東日本大飯店台北提供）JR東日本大飯店台北母親節限定蛋糕「心之花語」以開心果慕斯為主體，包覆酸甜玫瑰莓果凍與藍莓起司蛋糕。（JR東日本大飯店台北提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎接母親節檔期，JR東日本大飯店台北推出期間限定蛋糕「心之花語」，由點心房主廚黃伯欽領軍設計，以花語為概念發想，透過多層次結構與細膩風味組合，將節慶情感轉化為具體可感的味覺體驗。

「抹茶歐貝拉」選用來自日本靜岡縣的小柳津65號抹茶粉，將經典法式歐培拉重新詮釋，適合抹茶控的媽媽。（JR東日本大飯店台北提供）「抹茶歐貝拉」選用來自日本靜岡縣的小柳津65號抹茶粉，將經典法式歐培拉重新詮釋，適合抹茶控的媽媽。（JR東日本大飯店台北提供）

JR東日本大飯店台北說明，主打款「心之花語」以開心果慕斯為主體，口感細緻滑順，內層包覆玫瑰莓果凍與藍莓起司蛋糕，酸甜交織，底層鋪以草莓脆餅增添酥脆口感，形塑由上而下層層遞進的風味結構。整體風味以莓果清新果韻為主軸，輔以淡雅花香堆疊層次，口感輕盈不膩，展現主廚對甜點比例與平衡的精準掌握。

「玄米栗子巴斯克」以北海道奶油乳酪為基底，融合玄米粉淡雅穀香與日本黃金栗子的自然甜潤。（JR東日本大飯店台北提供）「玄米栗子巴斯克」以北海道奶油乳酪為基底，融合玄米粉淡雅穀香與日本黃金栗子的自然甜潤。（JR東日本大飯店台北提供）

除主題蛋糕外，飯店亦同步推出兩款風味鮮明之甜點選擇，提供消費者多元搭配。「抹茶歐貝拉」選用日本靜岡縣小柳津65號抹茶粉，結合法式歐培拉經典結構，層層堆疊杏仁蛋糕體、巧克力甘納許與抹茶奶油霜，並以櫻桃白蘭地提香，呈現茶香與可可交織的成熟風味；「玄米栗子巴斯克」則以北海道奶油乳酪為基底，融入玄米粉穀香與日本黃金栗子，口感濃郁滑順，風味溫潤且層次分明，展現日式甜點特色。母親節限定蛋糕即日起開放預購，取貨期間4月24日至5月10日，須提前3日預訂，洽詢電話02-77500919。

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