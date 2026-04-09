台東利卡夢．梅之宴週六登場 朱宗慶打擊樂團利嘉國小梅園演出

朱宗慶打擊樂團週六將在台東利嘉國小演出。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕邁入第28個年頭的「台東利卡夢．梅之宴」戶外音樂會將於4月11日下午2點在卑南鄉利嘉國小梅園登場，邀請成軍40週年的「朱宗慶打擊樂團」擔綱演出，這是打擊樂首度登上利卡夢的梅園舞台，將以精湛的演奏技巧與極具肢體動能的藝術風格，為寧靜的山林注入強大的節奏能量。

校長林庭瑤指出，本次曲目編排豐富多元，展現打擊樂廣闊的藝術包容力，曲目涵蓋國內外經典創作，包括描繪蒸汽火車旅程的夢幻列車，以及節奏層次豐富的超音速露西號。此外，更融入深具本土情懷的改編作品，如5人共奏馬林巴木琴的俏皮民謠〈天黑黑〉，以及結合花東原住民歌謠的〈美麗的島嶼〉。演出後段則帶來描繪春天甦醒的〈春天的謎語〉，以及串聯多首台灣經典旋律的〈百年歌謠〉，引發不同世代的共鳴。音樂會最後將以奔放的〈情熱大地〉與充滿互動驚喜的〈賓果〉作結，邀請現場觀眾上台即興演奏，實現藝術與人心零距離的共享時刻。

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利嘉國小位於中央山脈山腳下，種植數十棵梅樹，風景優美，「利卡夢．梅之宴」不僅是一場音樂饗宴，20多年來，該活動曾邀請諏訪內晶子、巴佛傑等國際名家，以及胡乃元、曾宇謙等台灣傑出音樂家，讓部落孩子與居民在自然懷抱中近距離體驗藝術美學。

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