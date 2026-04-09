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8米燈怪現身新竹縣！紙風車《燈怪》4/24起連演3天

2026/04/09 14:11

紙風車劇團4月24日至26日一連3天，將在新竹縣政府前縣政六路演出最新客家親子劇《燈怪》。（擷取自新竹縣政府官網）紙風車劇團4月24日至26日一連3天，將在新竹縣政府前縣政六路演出最新客家親子劇《燈怪》。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕8米高、11米長的燈怪即將出沒新竹縣！客委會攜手新竹縣政府、竹北市公所，邀請紙風車劇團4月24日至26日一連3天，在縣府前縣政六路演出最新客家親子劇《燈怪》，免費進場，每天下午3點在市東公園還有日光市集，歡迎大小朋友共襄盛舉。

新竹縣長楊文科表示，期盼大小朋友透過劇團的生動演出，珍惜自然萬物的重要，同時認識客語之美，還能學客語、唱客家歌，歡迎大家來一趟奇幻冒險之旅。

縣府民政處指出，為配合活動大型舞台及道具設置，縣政六路於4月19日起至4月27日進行封街，該路段停車格將淨空。週五（24日）晚間7時30分、週六及週日（25、26日）則是晚間7時開始演出，國客語交錯演出，現場有大螢幕轉播及中文字幕，每日下午3時市東公園還有日光市集，每日預計開放進場時間為下午3時30分，工作人員於演出前1小時清場占位物品，依現場實際狀況調整。

紙風車劇團4月24日至26日一連3天，將在新竹縣政府前縣政六路演出最新客家親子劇《燈怪》。（擷取自新竹縣政府官網）紙風車劇團4月24日至26日一連3天，將在新竹縣政府前縣政六路演出最新客家親子劇《燈怪》。（擷取自新竹縣政府官網）

民政處表示，《燈怪》以海洋與陸地共生為背景，蘊含著客家人敬天惜物、固守家園的信仰精神與文化價值。全劇結合3D動畫背景、全偶裝演出與原創音樂，讓孩子在驚奇中自然接觸客家語。

這次也為落實客語深耕，邀請縣內各鄉鎮學校的孩子參與紙風車劇團年度大作《燈怪》，特別補助各校接駁車資及學生餐費，希望讓更多孩子有機會透過劇團活潑演出，自然講客語，以快樂方式傳承語言與文化。

同時，因應4月19日起至4月27日活動期間，調整快捷1號、快捷9號「新竹縣政府」站點。快捷1號「新竹縣政府」站往返向皆暫停停靠，請民眾改至「台灣企銀」站搭乘。快捷9號「新竹縣政府」站往陽明交大（博愛校區）方向暫停停靠，請民眾改至鄰近其他站點搭乘。相關行車訊息於智慧公車便民查詢網公告。

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