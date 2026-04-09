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文化部精選文資修復大專青年 10月前往羅馬梵蒂岡博物館

2026/04/09 14:14

梵蒂岡博物館從2017年起，持續提供我國大專青年文資保存修復實習機會。（記者黃旭磊攝）梵蒂岡博物館從2017年起，持續提供我國大專青年文資保存修復實習機會。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕文化部於推動「梵蒂岡博物館專業修復人才實習初選」，吸引台藝大、台師大美術系等文物保存系所學生報名，將於4月底前公布初選3人，推薦至羅馬梵蒂岡博物館參與修復實習，文化資產局強調，近年來有10多人陸續習得修復經驗。

梵蒂岡博物館（Musei Vaticani）是全球規模最大、最重要博物館之一，館藏數世紀以來教宗藝術積累，於1984年被列為世界文化遺產，館方從2017年起持續提供我國大專青年文資保存修復實習機會，今年由文化部文化資產局辦理初選，4月底前公布初選結果，梵博最終錄取結果預計於實習前2個月（預計2026年8月）公布。

文化部強調，今年報名於3月26日截止，目前由文化資產局、文化部及外交部審核推薦，錄取者享補助機票、簽證、實習期間生活費、實習前及期間義大利文課程費用與保險。

由於梵博西斯汀禮拜堂（Sistine Chapel）、拉斐爾畫室（Raphael Rooms）為藝界知名聖殿，吸引台南藝術大學古物維護研究所，及駢文、佛教密宗藝術史背景等多名學子踴躍報名，包括金屬、陶瓷、木器、溼壁畫等多材質修復經驗也爭取機會。

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