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日本風格市集進駐水交社 打造春日野餐場景

2026/04/09 14:18

日本插畫家JAROS操刀主視覺為台南野餐活動增添詩意。（南市文化局提供）日本插畫家JAROS操刀主視覺為台南野餐活動增添詩意。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南水交社文化園區將在春日帶來全新主題活動「森のピックニック—Mori’s Picnic」，由「森之市」策畫團隊與南市文化局合作推出，活動將於4月10日至12日登場。不同於傳統市集以「逛」為主的動線設計，這次活動更強調「停留」，邀請民眾在城市綠地中放慢步調，享受一場屬於台南的野餐時光。

此次主視覺特別邀請日本插畫家JAROS（Kageyama Jaro）創作，以柔軟且具辨識度的筆觸，重新詮釋「野餐」這個看似日常卻充滿想像的場景。畫面中大量留白，象徵一種邀請，讓觀者在其中填入自己對台南的情緒與記憶，也為活動增添溫柔而詩意的氛圍。

跨國咖啡品牌齊聚水交社園區打造期間限定草地野餐場域。（南市文化局提供）跨國咖啡品牌齊聚水交社園區打造期間限定草地野餐場域。（南市文化局提供）

延續「森之市」長期的跨國策畫特色，活動特別邀請多組來自日本各地的咖啡與風格飲品品牌參與，從橫濱、福岡、德島到岩手、九州離島，將各地的風土氣味與生活節奏帶進台南，讓民眾在城市中的草地空間，也能感受不同文化的交流與生活美學。

台南水交社春日「森のピックニック」將於4月10日至12日登場，打造城市野餐新體驗。（南市文化局提供）台南水交社春日「森のピックニック」將於4月10日至12日登場，打造城市野餐新體驗。（南市文化局提供）

活動期間，水交社園區將化為開放式草地野餐場域，主辦單位邀請民眾攜帶野餐墊與親友自在停留，也鼓勵穿上「白衣×藍下身」的Dress Code，一同參與這場生活風格的創作。為維護園區安全與環境品質，草皮野餐請勿拉繩、埋設營釘或進行炊事烹煮。

此外，民眾只要完成活動服務台指定任務，即可免費領取特規空白明信片，並前往「疊印集章所」體驗限定野餐主題印章。現場也推出「MORI’S PICNIC」限定紀念明信片、4款限定徽章與紀念郵票等，每日數量有限，送完為止。

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