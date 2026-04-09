公視8審委請辭要求政黨協商 文化部斥政治勒索與綁架

第1次公視董事審查結果僅4人通過。（資料照，翻攝自直播畫面）

〔記者凌美雪／台北報導〕第8屆公視董監事審查會，去年底首次審查只通過4人，未達董事會組成門檻，文化部於上月補提新的候選人名單，原訂4月16日進行第2次審查會議，但8名在野黨審查委員在聲明要求文化部先進行政黨協商之後，今（9）日再度連署向立法院長韓國瑜請辭。對此，文化部呼籲8位審委回到審查會議，進行實質審查。

文化部說明，文化部一再表達誠心尊重審查委員意見，在加入多元領域代表後提出第2次候選名單，並且也懇切訴求委員實質進入專業、理性的討論與投票決定。文化部重申，整部《公共電視法》49條條文，沒有一條寫到需要「政黨協商」；文化部否認有委員一再提及的協商「往例」，並舉中選會為例，經過協商的結果，相信全國民眾都看在眼裡。文化部表示，「這不叫做政黨協商，這是政治勒索和綁架」。

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審委批個人私器 文化部嘆：真心換絕情

文化部指出，此次名單已經是廣徵各界意見後的最佳名單，從目前提名的10位候選人名單即可看出，無論從專業、族群、年齡、多元性、社會公信力等各方面都是一時之選，「何來個人私器之說」？且原定第2次開會日期4月1日出席人數即已達法定門檻，但鑒於在野黨推舉的委員人數低於執政黨，為公平起見才決定延至4月16日。文化部認為，如此善意的決定，換來的卻是「用真心換來絕情」。

文化部強調，當公視董事監察人審查委員由立法院各黨派推舉的那一刻開始，審查委員就被授權代表社會公正人士，該執行被賦予的責任與義務，不應逃避。因此，再次誠懇呼籲審查委員，勇於承擔責任，回到審查會議上，針對目前的所推薦的候選人名單進行實質審查，才不辜負社會的託付。

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