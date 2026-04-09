自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

奉獻台灣文化60年 秘克琳神父告別式 總統褒揚令全文曝

2026/04/09 14:30

文化部政務次長李靜慧（左）代表頒贈總統褒揚令，由天主教靈醫會省會長Fr. Evan Paul Villanueva（右）代表受贈。（文化部提供）文化部政務次長李靜慧（左）代表頒贈總統褒揚令，由天主教靈醫會省會長Fr. Evan Paul Villanueva（右）代表受贈。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕第2屆國家文化資產保存奬「保存貢獻類」得主暨「蘭陽舞蹈團」創辦人秘克琳神父（Fr. Gian Carlo Michelini）4月4日辭世，享耆壽91歲。文化部政務次長李靜慧今（9）日出席告別彌撒，並代表頒贈總統褒揚令，由天主教靈醫會省會長Fr. Evan Paul Villanueva代表受贈。

秘克琳神父1935年生於義大利波隆納， 1964年來台，先後創立「天主教蘭陽青年會」與「蘭陽舞蹈團」。除致力文化推廣與傳承，更於台灣外交面臨困境時，率蘭陽舞蹈團前往義大利、梵蒂岡進行文化外交。其戳力藝術教育扎根，為台灣開拓國際情誼，獲文化部頒發第2屆「國家文化資產保存奬」榮銜。

【總統府褒揚令全文】

財團法人天主教蘭陽青年會暨蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父，祥和藹然，豁朗明通。少歲誓願宣教濟惠，卒業天主教神哲學院，旋渡海來臺播揚福音，奮袂攘襟，謙克勤慎。爰興設天主教羅東青年育樂中心，籌劃適性啟蒙課程，培養健康休閒活動，兢兢翼翼，澤溥梓里。尤以創立蘭陽舞蹈團，揉合傳統劇藝底蘊，映現地方風土人情；規度洲際交流巡演，告成教宗御前獻藝；深耕民族舞蹈保存，拓展國民外交空間，容故納新，啟迪沾溉；躬行敏練，計不旋踵，迺以「舞蹈－民族舞蹈」獲宜蘭縣政府登錄為傳統藝術保存團體。嗣任中華民國民俗藝術節協會秘書長，首倡國際童玩藝術節，探索世界多元文化，竭智畢慮，睦誼揚聲。曾獲第三屆宜蘭文化獎、第二屆國家文化資產保存獎、內政部績優外籍宗教人士表揚、紫色大綬景星勳章暨歸化我國國籍等殊譽。綜其生平，逾六十載盡瘁表演藝術美學，越一甲子恢弘臺灣固有文化，徽音風猷，楷範聿昭。遽聞安息主懷，悼惜良殷，應予明令褒揚，用示政府崇禮馨德之至意。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中