奉獻台灣文化60年 秘克琳神父告別式 總統褒揚令全文曝

文化部政務次長李靜慧（左）代表頒贈總統褒揚令，由天主教靈醫會省會長Fr. Evan Paul Villanueva（右）代表受贈。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕第2屆國家文化資產保存奬「保存貢獻類」得主暨「蘭陽舞蹈團」創辦人秘克琳神父（Fr. Gian Carlo Michelini）4月4日辭世，享耆壽91歲。文化部政務次長李靜慧今（9）日出席告別彌撒，並代表頒贈總統褒揚令，由天主教靈醫會省會長Fr. Evan Paul Villanueva代表受贈。

秘克琳神父1935年生於義大利波隆納， 1964年來台，先後創立「天主教蘭陽青年會」與「蘭陽舞蹈團」。除致力文化推廣與傳承，更於台灣外交面臨困境時，率蘭陽舞蹈團前往義大利、梵蒂岡進行文化外交。其戳力藝術教育扎根，為台灣開拓國際情誼，獲文化部頒發第2屆「國家文化資產保存奬」榮銜。

請繼續往下閱讀...

【總統府褒揚令全文】

財團法人天主教蘭陽青年會暨蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父，祥和藹然，豁朗明通。少歲誓願宣教濟惠，卒業天主教神哲學院，旋渡海來臺播揚福音，奮袂攘襟，謙克勤慎。爰興設天主教羅東青年育樂中心，籌劃適性啟蒙課程，培養健康休閒活動，兢兢翼翼，澤溥梓里。尤以創立蘭陽舞蹈團，揉合傳統劇藝底蘊，映現地方風土人情；規度洲際交流巡演，告成教宗御前獻藝；深耕民族舞蹈保存，拓展國民外交空間，容故納新，啟迪沾溉；躬行敏練，計不旋踵，迺以「舞蹈－民族舞蹈」獲宜蘭縣政府登錄為傳統藝術保存團體。嗣任中華民國民俗藝術節協會秘書長，首倡國際童玩藝術節，探索世界多元文化，竭智畢慮，睦誼揚聲。曾獲第三屆宜蘭文化獎、第二屆國家文化資產保存獎、內政部績優外籍宗教人士表揚、紫色大綬景星勳章暨歸化我國國籍等殊譽。綜其生平，逾六十載盡瘁表演藝術美學，越一甲子恢弘臺灣固有文化，徽音風猷，楷範聿昭。遽聞安息主懷，悼惜良殷，應予明令褒揚，用示政府崇禮馨德之至意。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法