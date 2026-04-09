第4屆桃園科技表演藝術獎由《自動販賣機》贏得金獎

作品《自動販賣機》贏得「第4屆桃園科技表演藝術獎」金獎。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「第4屆桃園科技表演藝術獎—I紀元：人與科技的共創」由團隊「樓頂」以作品《自動販賣機》贏得金獎與獎金120萬元，國立台北藝術大學新媒體藝術系教授兼任藝術與科技中心主任王俊傑說，《自動販賣機》使用的技術雖非最創新，卻能有效轉化並聚焦於作品主題，透過戲劇與科技語彙結合，展現的創作觀點極具辨識度。

作品《自動販賣機》贏得「第4屆桃園科技表演藝術獎」金獎。（桃園市政府提供）

桃園市政府藝文設施管理中心主任楊宗哲說，桃園科藝術獎自去年7月起，經歷徵件、書面審查、簡報審查階段，也透過交流與參訪機制，讓創作團隊能更深入理解科技與表演藝術結合的實際環境，入圍桃園科藝獎的5組團隊，於3月27日在桃園米倉劇場，分別進行15分鐘的複審試演後，由《自動販賣機》、《電波訊號：昏迷父親連線對話》分別贏回金獎與銀獎，將安排在「2026 TAxT桃園科技藝術節」正式首演。

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作品《電波訊號：昏迷父親連線對話》贏得「第4屆桃園科技表演藝術獎」銀獎。（桃園市政府提供）

金獎作品《自動販賣機》獲得評審一致肯定，國立清華大學藝術學院副院長邱誌勇指出，《自動販賣機》於美學表現、劇場調度與科技應用間，展現良好整合，整體結構完整，試演內容也已具備成熟度；至於《電波訊號：昏迷父親連線對話》除獲得銀獎，還獲得廣藝特別獎，內容是以AI延續親人意識的想像切入，廣藝基金會執行長楊忠衡說，作品在戲劇表現上具有情感張力，並觸及科技與生命議題交會，具備高度發展潛力。

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