「就在前方，我那依山依水的客家」特展屏東登場 重新詮釋客家樣貌

屏東客家館特展，許多客家籍作家參與。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東客家館9日起舉行特展「就在前方，我那依山依水的客家」，集合20家客籍作家的文學作品結合攝影，重新詮釋客家樣貌，展現客家風格。縣長周春米表示，屏東縣有8個客家鄉鎮，百年來有非常多的文學作品的產出。想了解客家、親近客家就來好好的欣賞客家特展。

屏東客家館特展，集合20多位客家籍作家的作品展出。（記者葉永騫攝）

周春米說，六堆客家聚落，長年孕育豐富文學創作，這次特展將文學中所描繪的客家場域轉化為具體影像，從文學出發認識六堆、親近客家文化，感受屬於屏東的文化底蘊，近年屏東客家文化發展成果豐碩，從屏東燈節融入客家元素打造「客家燈區」，到舉辦富有客家音樂特色的「狂客音樂節」，透過多元形式讓更多人認識客家文化。

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屏東客家館特展，展現客家的精神文化。（記者葉永騫攝）

屏東縣府客家事務處指出，展覽「就在前方，我那依山依水的客家」透過文學與攝影交織，呈現客家文化的生活樣貌與時代變遷，並融入客家諺語、建築與飲食元素，透過設計轉化為具時尚感的圖文呈現，展現年輕化的客家風格。

參展作家包括鍾理和、馮清春、林清泉、馮喜秀、曾寬、曾貴海、曾彩金、李旺台、邱才彥、曾喜城、利玉芳、李得福、陳寧貴、顏志文、涂耀昌、鍾振斌、杜虹、劉誌文、羅秀玲、陳凱琳等20位作家，時間跨度近百年，書寫範圍涵蓋屏東縣8個客家鄉，是屏東客籍作家少有的大集結，特展自3月28日展至12月6日。

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