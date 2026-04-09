台北福華「改裝前紀念版」美食 花現福氣端午粽禮限量推出

台北福華大飯店珍珠坊和江南春兩大餐廳攜手打造滬廣山海珍饌粽禮，展現台北福華傳承40年的好手藝。（台北福華大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕擁有40年歷史的台北福華大飯店將正式啟動品牌改裝計畫，在改裝工程展開之際，飯店特別推出具有紀念意義的「改裝前紀念版」端午粽禮，透過熟悉的味道向許多饕客記憶中的福華餐桌致敬。今年端午禮袋以「花現福氣」為主題設計，粽子則由館內江南春與珍珠坊2大中餐廳主廚聯手打造，共推出「滬廣山海珍饌粽禮」和「端陽飄香粽禮」2款，延續福華多年來料好實在的餐飲底蘊，即日起正式開放預訂，4月30日前完成付款，可享早鳥9折優惠。

「花現福氣」端午禮袋以堆疊福華LOGO致敬福華輝煌歲月，隨袋附贈福氣金幣錢母和小馬吊飾，寓意馬到成功、招財進寶。（台北福華大飯店提供）

台北福華大飯店表示，2026年端午粽禮由在福華掌廚逾30年的江南春主廚劉宜嘉與珍珠坊主廚葉晉誠共同領軍，精選鮑魚、干貝、紅麴與艾草等特色食材，結合江浙功夫菜、經典粵菜與台式古早味元素，將6款風味不同的手工粽匯集在「滬廣山海珍饌粽禮」中，呈現不同菜系風味。另外1款「端陽飄香粽禮」則是內含2款經典人氣粽子，讓許多饕客熟悉的福華餐桌滋味在端午節再次回到餐桌。以「花現福氣」設計的端午禮袋，特別使用福華經典LOGO堆疊成萬花筒般的花朵，代表著40年來累積的品牌印記，也為本次端午粽禮增添紀念意義。禮袋上還掛著象徵好運與福氣的「福氣金幣錢母」和有馬到成功寓意的小馬吊飾，讓端午送禮多了一份別具心意的收藏價值。

請繼續往下閱讀...

以江浙菜聞名的江南春餐廳，今年推出「古早味飄香粽」、「辣味犇粽」與「滬式鮑魚干貝粽」3款手工粽。（台北福華大飯店提供）

以江浙功夫菜揚名的江南春，今年推出「古早味飄香粽」、「辣味犇粽」與「滬式鮑魚干貝粽」3款特色粽品。「古早味飄香粽」融合南部粽與北部粽的製作手法，先將糯米煮約1小時，使米心完全熟透，再與煸炒過的豬肉、扁魚、香菇、花生仁、紅蔥頭與鹹蛋黃一同蒸製，讓食材香氣充分融入糯米之中，是多年來深受常客喜愛的經典口味，10年來已經累積銷售上萬顆。「辣味犇粽」則突破傳統粽子做法，主廚將牛肚、牛筋與牛肋條滷至入味後再進行紅燒，並以滷汁蒸煮糯米，最後以椒麻油提香，呈現濃郁而富層次的牛肉風味。「滬式鮑魚干貝粽」則以海陸食材展現江浙料理的細膩手藝，選用乾鮑與干貝，搭配以豬皮、雞爪與金華火腿熬製的濃厚醬汁慢火煨煮，使膠質與鮮味充分釋放，再將吸收海陸精華的湯汁融入糯米之中，層次豐富，展現濃郁鮮香。

冰心Q粽禮袋內含水晶花生、草莓、紅豆、黑糖布丁，深受大小朋友喜愛。（台北福華大飯店提供）

至於以粵菜聞名的珍珠坊，今年則推出「廣式海皇八寶粽」、「紅麴海陸粽」與「艾草杏粒紅豆粽」3款風味粽品。其中，「廣式海皇八寶粽」為市面少見的傳統廣式裹蒸粽，外觀呈四角形，製作工序繁複，需長時間水煮約8小時，使糯米與餡料充分軟化入味，內餡包入干貝、鮑魚與松阪豬等8種山珍海味，是適合全家共享的節慶料理。而「紅麴海陸粽」則以純糯米製作，內餡包入後腿肉與干貝等食材，外皮以紅麴上色，呈現自然紅潤色澤，兼具視覺特色與風味層次。「艾草杏粒紅豆粽」則融入端午節懸掛艾草的傳統習俗，在粿粽外皮加入艾草粉，內餡選用細火慢煮的紅豆，再加入杏仁粒增添口感層次，甜而不膩，是帶有節慶記憶的客家風味甜粽。

煙燻龍眼鳳梨酥是台北福華的招牌禮盒。（台北福華大飯店提供）

台北福華大飯店2026年端午禮袋即日起至6月19日開放訂購，另外，為滿足消費者多元送禮需求，台北福華彩虹座自助餐廳也推出「冰心Q粽禮袋」和「煙燻龍眼鳳梨酥」、「手工餅乾」端午禮盒。凡於4月30日前完成付款，可享早鳥9折優惠；持福華尊爵卡享85折，福華貴賓卡與富邦福華聯名卡享9折，使用台北富邦銀行卡或線上訂購則享95折優惠。本次「改裝前紀念版」端午粽禮數量有限，售完為止。禮袋提供到店取貨與宅配服務。更多相關訊息詳詢台北福華大飯店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法