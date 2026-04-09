蒂摩爾古薪舞集《排彎動物園》4/18至19衛武營登場

蒂摩爾古薪舞集《排彎動物園》。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕蒂摩爾古薪舞集《排彎動物園》將於4月18至19日在衛武營國家藝術文化中心登場，舞台將化身為一座直視靈魂「純白櫥窗」，更打造逾10公尺高巨大鞦韆來回擺盪，搭配排灣族傳統古謠與蕭邦樂曲交織玩味，帶領觀眾發揮想像力徜徉烏托邦。

舞台打造10公尺高巨大鞦韆來回擺盪。（衛武營提供）

蒂摩爾古薪舞集為台灣首支以排灣族當代文化為主體的全職舞團，長期致力於排灣文化的當代轉譯，透過身體語彙連結記憶與情感，《排彎動物園》從命名、視覺與音樂充滿「反骨」勇氣，邀請觀眾轉彎不被形式束縛，運用想像力喚醒烏托邦。

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蒂摩爾古薪舞集《排彎動物園》。（衛武營提供）

舞團藝術總監路之．瑪迪霖將親自登台，在逾10公尺高巨大純白鞦韆，以極致的核心肌群力量獨自來回盪漾，為《排彎動物園》揭開序幕，演出大膽撕毀被社會貼上標籤，在純白無瑕空間裡，讓西方、蕭邦樂曲與排灣族傳統古謠交織，穿越現實圍籬走入櫥窗，在舞團建構烏托邦裡，尋回被框架圈養已久的真我。

蒂摩爾古薪舞集《排彎動物園》打造白色烏托邦。（衛武營提供）

衛武營表示，「純白櫥窗」源自當代社會敏銳觀察，世界彷彿是一座大型動物園，每個人在社會期待注視下，不自覺地成為被展示客體，作品名稱刻意將排灣的「灣」改寫為彎曲的「彎」，英文名則以Xaiwan Utopia稱呼，是對身分認同投下詰問，而舞者褪下並高掛傳統華麗族服，是一場脫去刻板印象儀式。

蒂摩爾古薪舞集《排彎動物園》打造白色烏托邦。（衛武營提供）

《排彎動物園》不僅在命名與視覺上展現「反骨」，音樂更將排灣族傳統古謠與西方鋼琴詩人蕭邦融合，舞蹈總監巴魯．瑪迪霖將蕭邦充滿詩意與浪漫旋律作為基底，卻不時與傳統古謠質樸節奏交互穿梭。

舞者也各自化身藏著霸凌記憶「蠶寶寶」、缺乏安全感「狐獴」或渴望關注「老鷹」，透過舞團身體技巧，凸顯脆弱靈魂，這種不妥協的共處，正是生命面對刻板規則，優雅轉彎的自由出口，遇見最真實、不被定義的生命姿態。

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