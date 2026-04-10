宜蘭綠舞推「春夏旅展專案」36折起 指定房型再享住宿券買1送1

綠舞「春夏旅展專案」推出各式優惠住宿券。（綠舞國際觀光飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕宜蘭綠舞國際觀光飯店3度蟬聯「食尚玩家旅宿大賞」，並摘下「易遊網台灣最美親子飯店大賞」，為了讓遊客早日規畫暑假連假出遊，即日起至5月15日推出「春夏線上旅展」，以最低36折饗客，5月31日前完成訂房，享4月8日至8月31日旺日免加價及加碼贈送1餐、大旺日半價，再加贈總價值破萬元的日式主題體驗，以及平日雙人遊園泳池或風呂券，3天2夜再贈日式味噌小火鍋，豪華湖畔Villa入住再加贈指定房型住宿券，以及CP值超高的雙廳共用餐券、園區1日遊及會員優惠，住房單筆滿額達萬元，還有機會抽中原價57,200元的Villa住宿券。

週一至週四入住，體驗手作日式和菓子、手刷抹茶或有趣植栽手作3選1。（綠舞國際觀光飯店提供）

綠舞表示，本次旅展，凡購買住宿券即享5大體驗活動，為旅程更加上儀式感：1.經典浴衣或大正浪漫或Cosplay服飾體驗，漫步園區彷彿穿越時光， 2.滑索體驗，感受迎風飛翔的瞬間，3.園區萌寵與水豚、羊駝、梅花鹿等萌寵互動，療癒滿分，4.免費入園黑RURU CAFE觀賞可愛瓦萊黑鼻羊及熊貓羊，5.週一至週四入住體驗手作日式和菓子、手刷抹茶或有趣植栽手作3選1；Villa房型獨加贈2人免費入住及體驗內容、再享日式體驗5選2，週末期間加選經典的忍者體驗與親子同樂的妖怪島大冒險，獨家贈禮總值高達18,142元。

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Villa房客擁有寬敞獨立私人空間，非常適合與親友歡聚自在烤肉。（綠舞國際觀光飯店提供）

另外，此次旅展最優住宿券可說一次到位，有輕鬆成行的「玥」雙人房型1泊1食住宿券，每人加價700元可升級1泊2食，食宿雙享雙廳任選；親子出遊「嵐」山景4人房1泊1食券，加價500元即升等更寬敞「舞」4人房；「黑RuRu露營車」4人房（2大2小）券限量50間，享專人生火備料的BBQ體驗。還有每逢旅展必搶的「漓」海景6人套房1泊1食券，體驗一應俱全的超高CP值，一家三代出遊輕鬆攻略不燒腦，在坐擁環景落地窗的蝶舞咖啡廳享用活力早餐，1泊2食可選擇享用西式豐盛自助餐或到日光璽舞壽喜燒．割烹品嘗日式時令，晚間9點半還有專為住客準備的宵夜時光，從早玩到晚饗樂不停歇。

蝶舞咖啡廳及日光璽舞壽喜燒．割烹攜手推出「雙廳平日共用餐券」。（綠舞國際觀光飯店提供）

除了各式優惠住宿券，蝶舞咖啡廳及日光璽舞壽喜燒．割烹攜手推出「雙廳平日共用餐券」，可享用精緻西式佳肴或創意融合在地食材的日式會席料理，更可選擇戶外烤肉盛宴，Villa房客更能擁有寬敞獨立的私人空間，非常適合與親友自在烤肉、小聚放鬆，感受更完整的包棟度假氛圍。此外，天氣漸暖，夏季來臨時最適合泡在水裡消暑一夏，超值10入「平日泳池+浴場遊園券」，即可入園暢遊禪意日式主題園區、使用戶外景觀泳池及浸泡風呂湯池放鬆身心，體驗不一樣的一日遊行程。更多相關內容詳詢綠舞國際觀光飯店官網。

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