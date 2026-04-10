自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

宜蘭綠舞推「春夏旅展專案」36折起 指定房型再享住宿券買1送1

2026/04/10 11:00

綠舞「春夏旅展專案」推出各式優惠住宿券。（綠舞國際觀光飯店提供）綠舞「春夏旅展專案」推出各式優惠住宿券。（綠舞國際觀光飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕宜蘭綠舞國際觀光飯店3度蟬聯「食尚玩家旅宿大賞」，並摘下「易遊網台灣最美親子飯店大賞」，為了讓遊客早日規畫暑假連假出遊，即日起至5月15日推出「春夏線上旅展」，以最低36折饗客，5月31日前完成訂房，享4月8日至8月31日旺日免加價及加碼贈送1餐、大旺日半價，再加贈總價值破萬元的日式主題體驗，以及平日雙人遊園泳池或風呂券，3天2夜再贈日式味噌小火鍋，豪華湖畔Villa入住再加贈指定房型住宿券，以及CP值超高的雙廳共用餐券、園區1日遊及會員優惠，住房單筆滿額達萬元，還有機會抽中原價57,200元的Villa住宿券。

週一至週四入住，體驗手作日式和菓子、手刷抹茶或有趣植栽手作3選1。（綠舞國際觀光飯店提供）週一至週四入住，體驗手作日式和菓子、手刷抹茶或有趣植栽手作3選1。（綠舞國際觀光飯店提供）

綠舞表示，本次旅展，凡購買住宿券即享5大體驗活動，為旅程更加上儀式感：1.經典浴衣或大正浪漫或Cosplay服飾體驗，漫步園區彷彿穿越時光， 2.滑索體驗，感受迎風飛翔的瞬間，3.園區萌寵與水豚、羊駝、梅花鹿等萌寵互動，療癒滿分，4.免費入園黑RURU CAFE觀賞可愛瓦萊黑鼻羊及熊貓羊，5.週一至週四入住體驗手作日式和菓子、手刷抹茶或有趣植栽手作3選1；Villa房型獨加贈2人免費入住及體驗內容、再享日式體驗5選2，週末期間加選經典的忍者體驗與親子同樂的妖怪島大冒險，獨家贈禮總值高達18,142元。

Villa房客擁有寬敞獨立私人空間，非常適合與親友歡聚自在烤肉。（綠舞國際觀光飯店提供）Villa房客擁有寬敞獨立私人空間，非常適合與親友歡聚自在烤肉。（綠舞國際觀光飯店提供）

另外，此次旅展最優住宿券可說一次到位，有輕鬆成行的「玥」雙人房型1泊1食住宿券，每人加價700元可升級1泊2食，食宿雙享雙廳任選；親子出遊「嵐」山景4人房1泊1食券，加價500元即升等更寬敞「舞」4人房；「黑RuRu露營車」4人房（2大2小）券限量50間，享專人生火備料的BBQ體驗。還有每逢旅展必搶的「漓」海景6人套房1泊1食券，體驗一應俱全的超高CP值，一家三代出遊輕鬆攻略不燒腦，在坐擁環景落地窗的蝶舞咖啡廳享用活力早餐，1泊2食可選擇享用西式豐盛自助餐或到日光璽舞壽喜燒．割烹品嘗日式時令，晚間9點半還有專為住客準備的宵夜時光，從早玩到晚饗樂不停歇。

蝶舞咖啡廳及日光璽舞壽喜燒．割烹攜手推出「雙廳平日共用餐券」。（綠舞國際觀光飯店提供）蝶舞咖啡廳及日光璽舞壽喜燒．割烹攜手推出「雙廳平日共用餐券」。（綠舞國際觀光飯店提供）

除了各式優惠住宿券，蝶舞咖啡廳及日光璽舞壽喜燒．割烹攜手推出「雙廳平日共用餐券」，可享用精緻西式佳肴或創意融合在地食材的日式會席料理，更可選擇戶外烤肉盛宴，Villa房客更能擁有寬敞獨立的私人空間，非常適合與親友自在烤肉、小聚放鬆，感受更完整的包棟度假氛圍。此外，天氣漸暖，夏季來臨時最適合泡在水裡消暑一夏，超值10入「平日泳池+浴場遊園券」，即可入園暢遊禪意日式主題園區、使用戶外景觀泳池及浸泡風呂湯池放鬆身心，體驗不一樣的一日遊行程。更多相關內容詳詢綠舞國際觀光飯店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中