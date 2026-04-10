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遊戲音樂登堂入室 巴黎愛樂廳跨界特展探索音樂身體向度

2026/04/10 08:00

巴黎愛樂廳「Video Games & Music」特展，展開由聲響、影像與觸覺共構的遊戲旅程。（法新社）巴黎愛樂廳「Video Games & Music」特展，展開由聲響、影像與觸覺共構的遊戲旅程。（法新社）

〔邱芮盈／綜合外電報導〕音樂從來不只屬於聽覺，而是和身體操作、演練，乃至遊戲等觸覺體驗緊密連結的藝術。法國巴黎愛樂廳（Philharmonie de Paris）特展「Video Games & Music」於4月2日起至11月1日展出，以開放世界（open world）的遊戲結構策展，邀請音樂與遊戲愛好者如玩家般，沉浸地漫遊，逐步展開一趟聲響、影像與觸覺交纏的遊戲旅程。

「Video Games & Music」由5種沉浸主題區與近30種互動裝置構成，實驗音樂的身體向度。（法新社）「Video Games & Music」由5種沉浸主題區與近30種互動裝置構成，實驗音樂的身體向度。（法新社）

「Video Games & Music」由5種沉浸主題區與近30種互動裝置構成，包含如搖桿、大型機台、掌上遊戲機、鍵盤、塑膠玩具吉他等，呈現音樂與遊戲在發展史上的共生和協奏。巴黎愛樂廳的跨界展覽挑戰、實驗了音樂的身體向度，探問「演奏」與「遊玩」（play）可能的同源關係，更打開音樂的定義界限。

隨著遊戲形式與科技創新，電玩音樂也從簡單的觸發聲響，走向足以形構、包覆遊戲體驗與調性的關鍵元素。「Video Games & Music」亦回溯電玩音樂史，從單一、復古的8位元（8-bit）音效到當代RPG史詩般的交響樂編制，展出多種經典聲音。包含最早的電子遊戲之一、1972年推出的大型電玩《乓》（Pong Game），以及《小精靈》（Pac-Man）、《音速小子》、《薩爾達傳說》、《吉他英雄》、《舞力全開》等，再現不同世代的遊戲觸感與質地，以及其中的聲響記憶。

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