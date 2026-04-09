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致敬盧修一 反思戰爭 盧佳慧VR作品《向暘》登法國沉浸藝術盛會

2026/04/09 22:56

《向暘—寫給天國的迴旋曲》以遍地向日葵象徵希望的種子。（白鷺鷥基金會提供）《向暘—寫給天國的迴旋曲》以遍地向日葵象徵希望的種子。（白鷺鷥基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕法國沉浸式藝術界的年度盛會「新影像藝術節」（NewImages Festival），昨（8日）正式開展，由白鷺鷥文教基金會製作，盧佳慧原創、作曲，並與張文杰共同導演的VR作品《向暘—寫給天國的迴旋曲》（Sunflower - Rondo for the Celestial），雙料入選競賽及發行市場單元，親自率團隊赴法參展的盧佳慧表示，很感謝有機會能以新鮮人的身分參展，希望作品不僅能被看見，也能被肯定。

盧佳慧攜首部VR作品《向暘》參加法國沉浸藝術盛會「新影像藝術節」。（白鷺鷥基金會提供）盧佳慧攜首部VR作品《向暘》參加法國沉浸藝術盛會「新影像藝術節」。（白鷺鷥基金會提供）

盧佳慧接受本報連線專訪時表示，法國新影像藝術節是個強大的媒合平台，讓創作者能直接與國際博物館、策展人、製作人、藝術節，以及產業界相關專業人士面對面交流，機會非常難得，特別感謝文化部黑潮計畫的支持，以及共同導演張文杰及團隊的努力。

盧佳慧表示，《向暘》源於基金會30週年獻給創辦人盧修一博士並紀念二戰80週年所作。靈感來自一則烏克蘭戰地新聞，一名老婦人將種子放進侵略士兵的口袋，期待他們陣亡化為泥土後能開出遍地向日葵，「老婦的勇敢觸動我創作這首迴旋曲，遙寄給已故的民主鬥士父親。」

《向暘—寫給天國的迴旋曲》也向民主鬥士致敬。（白鷺鷥基金會提供）《向暘—寫給天國的迴旋曲》也向民主鬥士致敬。（白鷺鷥基金會提供）

作品以五段式音樂與天國對話；影像以迴旋曲為主軸，運用超現實手法將故人遺物轉化為生生不息的希望種子，透過互動讓觀眾化身為希望使者，親手播下光的種子，在黑暗中找回永不放棄的信念，盧佳慧說，「在全球衝突不斷的現在，這部作品不只是警示，更是一座點亮希望的燈塔。」

「新影像藝術節」 是法國規模最大、最具權威性的沉浸式藝術展會之一，《向暘》與陳芯宜導演的《雲在兩千米》等5件台灣作品入圍競賽單元，充分展現台灣在國際沉浸式科技藝術領域的實力。即日起至4月12日，在巴黎科學與工業城（Citédes sciences et de l'industrie）展出。

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