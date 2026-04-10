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都蘭山畫院學會聯展匯集127件作品 呈現台東邊陲之美

2026/04/10 14:21

都蘭山畫院林永發教授的作品〈山海奇觀〉。（記者黃明堂翻攝）都蘭山畫院林永發教授的作品〈山海奇觀〉。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕由知名藝術家林永發教授領軍的都蘭山畫院，近日於國立台東生活美學館舉辦「筆墨馳想—2026年都蘭山畫院學會聯展」，明天上午9點半舉辦開幕式，共匯集海內外127件藝術傑作，涵蓋水墨、書法、西畫、陶藝與攝影等多元媒材，不僅展現了創作者對台東這片土地的深情，更顯現出在地藝文能量跨越國界的藝術生命力。

都蘭山畫院自2020年成立以來，秉持著「美在邊陲」的藝術信念。創院院長林永發教授指出，台東雖位於地理上的邊陲，卻也因此保留了最純粹、最不受干擾的自然與人文氣息。對創作者而言，這份安靜的底蘊反而能轉化為深沉的藝術動力。他強調，畫院的初衷是希望能提供一個平台，讓在地藝術家能相互砥礪，並與國際接軌，共同形塑屬於台東的「山海美學」。

在本次展覽眾多精品中，林永發教授的作品〈山海奇觀〉長135公分、寬70公分，創作於2025年，林教授以其蒼勁有力的水墨筆法，精準捕捉了東台灣大山大海的氣勢。畫中煙雲繚繞與巨石林立的視覺張力，彷彿將觀者帶入都蘭山與太平洋交界的奇幻之境，展現出人與自然和諧共生的哲思。

此外，聯展更展出了多位藝壇重量級名家的力作，包括大師李奇茂充滿生命律動的〈撫慰心靈〉、黃光男具備濃厚民俗韻味的〈端陽正氣〉，以及陶晴山意境悠遠的〈甌香館詩句〉等。這些資深藝術家的參與，不僅提升了展覽的整體學術深度，更帶動了青年藝術家的創作熱情。

此次「筆墨馳想」聯展將持續展出至5月10日。館方表示，這樣的藝術交流能深化在地大眾對美的認知，進而讓美學滲透進日常生活中。在春暖花開的季節，歡迎民眾走入台東生活美學館，共同見證這場由都蘭山激發出的藝文繁盛景致。

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