國境之南藝文爆發！恆春文化中心大咖雲集 《海角七號》音樂劇重返故鄉

恆春文化中心劇場館以各種型態節目帶動藝文人口。（文化處提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島不再只有碧海藍天，隨著恆春文化中心劇場館開館後的穩定營運，國境之南的藝文氣息正日益濃厚！屏東縣政府今日正式曝光下半年精采節目單，不僅有恆春女兒張秀卿回鄉獻唱，金曲歌后曹雅雯、國際級表演團隊優人神鼓也將接力登場。最受矚目的莫過於全民大劇團《海角七號》音樂劇將回到故事發生地演出，預料將在南台灣掀起一波藝文追星熱潮。

恆春文化中心劇場館自啟用以來，已成為半島最重要的文化窗口。根據屏東縣政府統計，在場館積極推動與多元節目的帶動下，整體演出平均上座率已寫下8成5的亮眼成績，成功打破「偏鄉是藝文沙漠」的刻板印象。

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恆春文化中心劇場館以各種型態節目帶動藝文人口。（文化處提供）

縣府指出，除了大型展演受歡迎，利用假日舉辦的「沙龍音樂會」，更因形式親民、貼近在地生活，場場爆滿，顯示恆春在地民眾已養成觀賞藝文表演的習慣，恆春文化中心正以「愈來愈好」的姿態，轉型為南台灣不可或缺的藝文發展平台。

下半年的藝文饗宴將由「恆春女兒」張秀卿於5月10日的「黑膠時代曲」音樂會打頭陣，用懷舊金曲溫暖在地長輩的心。6月則推出屏東在地製作的音樂劇《幸福三姊妹》，以深情的土地故事呈現女性生命韌性。隨後，7月由金曲歌后曹雅雯接棒展現唱將實力，8月則是充滿情懷的民歌演唱會，滿足不同世代的聽覺享受。9月至11月期間，曾走遍國際舞台的優人神鼓將帶來震撼心靈的擊鼓表演。重頭戲莫過於全民大劇團製作的《海角七號》音樂劇，演員陣容包含孫協志、卓文萱、徐詣帆、夏宇童等實力派影星。

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