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明華園「戲巢藝術館」4/18暖身開幕 舉重館變身城市劇場基地

2026/04/10 14:29

明華園「戲巢藝術館」將於4月18日開幕亮相。（記者洪瑞琴攝）明華園「戲巢藝術館」將於4月18日開幕亮相。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕明華園戲劇總團打造的全新文化空間「戲巢藝術館」將於4月18日開幕亮相，宣告由原南市舉重館轉化而成的傳統劇場基地正式啟動。這座文化場域不僅承載明華園近百年藝術能量，也象徵傳統戲曲與當代城市生活接軌的新起點。

明華園戲劇總團團長陳勝福、執行長陳昭賢說明「戲巢」願景。（記者洪瑞琴攝）明華園戲劇總團團長陳勝福、執行長陳昭賢說明「戲巢」願景。（記者洪瑞琴攝）

總團長陳勝福今（10）日受訪表示，戲巢藝術館的誕生並非單純閒置空間再利用，而是以「下一個百年」為尺度重新思考傳統戲曲的發展，期望在明華園起家的台南打造與城市共生的劇場基地，讓戲曲重新回到大眾生活之中。

他指出，明華園自1929年創團以來，「父親常說4根柱子、1個空地就能演」，從甘蔗田、廟埕演出起步，歷經內台與野台戲班，再走進國家級劇場與國際舞台，每一次轉變都是回應時代與觀眾。戲巢的誕生是明華園在百年之際的一次回望與跨步，把戲曲重新種回城市生活，在日常中就能走進劇場親近演出。他也預告，明華園3年後迎來百週年，將推出百年大戲紀念。

原台南舉重館轉型的「戲巢」，挑高空間搭建大型戲台，相當醒目。（記者洪瑞琴攝）原台南舉重館轉型的「戲巢」，挑高空間搭建大型戲台，相當醒目。（記者洪瑞琴攝）

執行長陳昭賢表示，戲巢空間設計融合傳統戲劇舞台牌樓意象與多元展覽空間，並具備專業燈光、音響與彈性演出條件，不僅適合傳統戲劇，也能容納跨界與實驗創作，希望成為激發靈感、孵化創意的文化節點。

她指出，戲巢4月18日開幕後，5月30日啟動試營運，6至7月每個週末將推出1至2場活動，包括表演藝術跨界合作、主題體驗互動演出、青年創作與實驗作品及國際交流示範演出，逐步培養民眾「週末來戲巢」的文化習慣。

「戲巢」展示歌仔戲服飾。（記者洪瑞琴攝）「戲巢」展示歌仔戲服飾。（記者洪瑞琴攝）

其中7月12日將推出「頂尖之道－明華園總團×寶塚歌劇團OG」國際交流示範演出，邀請國際表演藝術工作者透過示範、解析與對談，呈現不同表演體系的交流與激盪。

試營運期間也將邀請Podcast與創作者進駐合作，以輕鬆方式介紹歌仔戲身段、武打與表演邏輯，透過當代媒介轉譯，讓更多不同世代重新認識戲曲魅力。戲巢預計8月1日正式營運，盼打造連結過去與未來的文化基地，讓創作發生、觀眾靠近，也讓傳統持續流動與傳承。

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