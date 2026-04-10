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藝文 > 品風格 > 建築行旅

魏海敏、唐美雲為兩廳院顯影 AR擴增實境兩人說心情

2026/04/10 23:51

國家兩廳院首度製作數位導覽《廳院顯影》。（國家兩廳院提供）國家兩廳院首度製作數位導覽《廳院顯影》。（國家兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕相信有很多愛看表演的人都有過同樣的情境：大熱天的下午衝進戲劇院時被冷氣清爽到、下班趕看表演卻遇雨塞車而狼狽於最後一秒滑進劇院、曲終人散時穿越兩廳院廣場看月光照地好舒心……但同樣的時間，劇場裡的工作者正忙碌著，他們的心情是什麼？

京劇女王魏海敏與兩廳院的緣分始於 1987 年參演了國開館首檔節目《句踐復國》，此後數十載更持續在戲劇院舞台上推出無數經典作品。（國家兩廳院提供）京劇女王魏海敏與兩廳院的緣分始於 1987 年參演了國開館首檔節目《句踐復國》，此後數十載更持續在戲劇院舞台上推出無數經典作品。（國家兩廳院提供）

即將滿40週年的國家兩廳院，首度製作數位導覽《廳院顯影》，利用 AR 擴增實境與互動介面，將戲劇院和藝文廣場的「空間記憶」數位化，引領觀眾展開一場兼具知性與感性的尋寶式探索，一探場館與表演藝術工作者同聲脈動的日常。《廳院顯影》含3大環節，首先由導覽員引領觀眾「從廣場走進劇場」，介紹劇院及廣場空間的重大事件以及如何成為大眾共享的文化空間；其次是透過專用平板與互動探索，認識戲劇院與劇場知識；最後則聚焦於舞台機關，帶人一窺國家級劇場設施的硬體奧秘。

歌仔戲國寶唐美雲多次與兩廳院攜手推動共融計畫，期許這次數位導覽能讓更多人接觸表演藝術。（國家兩廳院提供）歌仔戲國寶唐美雲多次與兩廳院攜手推動共融計畫，期許這次數位導覽能讓更多人接觸表演藝術。（國家兩廳院提供）

值得一提的是魏海敏與唐美雲的跨刀襄助。其中，魏海敏在國家戲劇院1987年開館首檔節目《句踐復國》中飾演西施，對於這個長達40年的緣分，魏海敏在《廳院顯影》的影片中，坐在演員梳妝台前說起等待舞台布幕升起前的熱忱與初衷，至今未變。而歌仔戲國寶唐美雲則換個角度進入觀眾席，她說，過去與兩廳院共創了許多溫暖的共融作品，觸及了許多不同的群眾，期許這次數位導覽能讓更多人接觸表演藝術。

4月20日起至8月31日止，試營運期間開放民眾免費報名體驗，詳詢報名網址（https://npac-ntch.org/visits/tour/digital）。

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