百年故宮現在竟有活生生的「白髮宮女」？ 公視紀錄片現身說分明

《藝術很有事》推出全新一集《故宮百年背後的那些人》。（公視提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院走過百年歲月，努力策畫出一檔檔精彩的展覽，讓現代觀眾也能欣賞文物之美，背後端賴一代代故宮人的努力。但珍藏古代皇帝寶物的故宮，現在竟有「白髮宮女」？

公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》，推出新一集節目《故宮百年背後的那些人》，將鏡頭由展櫃轉向幕後，帶領觀眾貼近故宮人的日常與信念，勾勒一段橫跨時間的文化守護故事。

請繼續往下閱讀...

故宮院長蕭宗煌指出，「站在博物館或博物館人的立場，百年其實很短暫，我們的責任就是要把這些文物，好好的照顧、好好的保存，讓這些文物可以流傳到下一代。」

其中最重要的當然是細膩而繁複的修復工藝，圖書文獻修復師高宜君分享，修復工作不只是技術，更是一場與前人對話的過程。為了最大程度保留文物原貌，修復師甚至親手將麵粉與水熬煮成漿糊作為黏著的材料，怕市售膠水中的防腐劑，破壞文物樣貌和價值。

資深導覽志工王雪吟自嘲「白髮宮女」。（公視提供）

而與觀眾最直接互動的，則是在展場第一線被譽為「志工界天花板」的導覽志工。服務超過35年的資深導覽志工王雪吟笑稱自己是「白髮宮女」，她認為，導覽不只是背誦資料，更要與文物建立連結，將知識轉化為故事，她還透露志工受歡迎的秘訣，就是要不斷地與國寶文物「對話」，才能讓越來越多民眾反覆回訪、指定導覽主題。

《故宮百年背後的那些人》將於11日下午2點30分於公視播出，並於《藝術很有事》YouTube頻道及《公視+》影音平台上架。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法