自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

百年故宮現在竟有活生生的「白髮宮女」？ 公視紀錄片現身說分明

2026/04/11 00:34

《藝術很有事》推出全新一集《故宮百年背後的那些人》。（公視提供）《藝術很有事》推出全新一集《故宮百年背後的那些人》。（公視提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院走過百年歲月，努力策畫出一檔檔精彩的展覽，讓現代觀眾也能欣賞文物之美，背後端賴一代代故宮人的努力。但珍藏古代皇帝寶物的故宮，現在竟有「白髮宮女」？

公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》，推出新一集節目《故宮百年背後的那些人》，將鏡頭由展櫃轉向幕後，帶領觀眾貼近故宮人的日常與信念，勾勒一段橫跨時間的文化守護故事。

故宮院長蕭宗煌指出，「站在博物館或博物館人的立場，百年其實很短暫，我們的責任就是要把這些文物，好好的照顧、好好的保存，讓這些文物可以流傳到下一代。」

其中最重要的當然是細膩而繁複的修復工藝，圖書文獻修復師高宜君分享，修復工作不只是技術，更是一場與前人對話的過程。為了最大程度保留文物原貌，修復師甚至親手將麵粉與水熬煮成漿糊作為黏著的材料，怕市售膠水中的防腐劑，破壞文物樣貌和價值。

資深導覽志工王雪吟自嘲「白髮宮女」。（公視提供）資深導覽志工王雪吟自嘲「白髮宮女」。（公視提供）

而與觀眾最直接互動的，則是在展場第一線被譽為「志工界天花板」的導覽志工。服務超過35年的資深導覽志工王雪吟笑稱自己是「白髮宮女」，她認為，導覽不只是背誦資料，更要與文物建立連結，將知識轉化為故事，她還透露志工受歡迎的秘訣，就是要不斷地與國寶文物「對話」，才能讓越來越多民眾反覆回訪、指定導覽主題。

《故宮百年背後的那些人》將於11日下午2點30分於公視播出，並於《藝術很有事》YouTube頻道及《公視+》影音平台上架。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中