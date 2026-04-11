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台語詩人蔡奇蘭辭世 黃偉哲頒卓越市民褒揚

2026/04/11 13:10

台語詩人蔡奇蘭辭世，今日告別式，台南市長黃偉哲（右3）頒卓越市民褒揚，由家屬代表受贈。（台南市府提供）台語詩人蔡奇蘭辭世，今日告別式，台南市長黃偉哲（右3）頒卓越市民褒揚，由家屬代表受贈。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台語詩壇痛失重要推手。著名台語詩人蔡奇蘭（筆名「鹿耳門漁夫」）於本月初辭世，享壽83歲，消息傳出後，本土文化與文學界齊聲哀悼。台南市長黃偉哲今（11）日前往告別式，代表市府頒發「卓越市民」褒揚，由家屬代為受贈，表彰其一生對台語文學的深遠貢獻。

黃偉哲表示，蔡奇蘭畢生致力台語文學創作與文化推動，其作品與行動深刻影響台灣文學發展，辭世是台語文化界重大損失，市府特以卓越市民榮銜致敬。

台南市文化局指出，蔡奇蘭（1944–2026）出生於安南區，長年以台江流域、鹿耳門歷史與台灣土地為書寫核心，尤擅將傳統「七字仔」轉化為現代詩形式，被譽為「七字仔大師」。其創作兼具批判精神與抒情筆觸，展現土地情懷與時代關懷。

除創作外，他亦積極投入台語文學推廣，創立「台江詩社」、成立相關文學團體並推動文學營，晚年更設立「奇蘭園」做為台語文學基地，持續培育後進。他同時致力保存文學資產，捐出與葉石濤往來書信，並促成全台首座公部門設立的作家紀念館葉石濤文學紀念館的成立。

文化局表示，蔡奇蘭一生書寫台灣風土與人民生活，留下豐厚台語文作品，也為台南累積珍貴文化資產，其愛鄉愛土精神深獲各界敬重。今日頒贈儀式，包括文化部次長徐宜君及立委陳亭妃、王定宇等人到場致意。

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