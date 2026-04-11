深入美國大峽谷之州 亞利桑那主題旅遊亮點

利用台灣直飛鳳凰城航線深入亞利桑那州旅遊，觀賞牛仔競技活動感受百年傳承西部精神。（亞利桑那旅遊局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕提到美國的亞利桑那印象，多數人或許會回答大峽谷國家公園、經典66號公路，甚至是台積電設廠，但隨著中華及星宇航空開通台北直飛鳳凰城航線，亞利桑那與台灣的距離大幅拉近，助攻旅客輕鬆前往美國西南開啟主題旅遊的精采篇章，亞利桑那旅遊局台灣代表處推薦大家以下旅遊亮點主題。

乘著三角翼飛行滑翔哈瓦蘇河，感受亞利桑那州自然的療癒力量。（亞利桑那旅遊局提供）

1.品味美食魅力：融合美墨文化與在地農業特色，亞利桑那擁有多元飲食風貌，從南部薩福德展開莎莎醬風味之旅，沿著在地路線逐站品嘗不同風味的莎莎醬，從清爽到濃郁，體驗風味層次的變化；來到圖森可依循「全美最佳墨西哥美食指南」走訪經典餐廳El Charro Café或在地小吃店，深刻感受這座聯合國教科文組織認證「創意美食之都」的飲食魅力；在北亞利桑那的旗桿鎮可沿著Flagstaff Brewery Trail探索在地精釀啤酒文化。

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2.4大療癒元素之旅：亞利桑那州以其多變地貌與純淨環境，發展出以自然為核心的療癒旅程，隨著空氣的流動、水的節奏、土地的質地與火的溫度來進行：圖森體驗搭乘熱氣球緩緩升空，隨著氣流漂浮於遼闊地景之上；或於旗桿鎮Flagstaff Extreme穿越松林挑戰高空滑索，在流動的空氣放飛自我；當旅程跳轉到水之流動，造訪佩吉展開科羅拉多河漂流，沿途經過馬蹄灣的壯麗宏偉；或在Black Canyon Water Trail划獨木舟深入翡翠洞，於靜謐水域之中感受時間的緩慢推移。深入北方，感受大地力量逐漸顯現，沉浸塞多納能量漩渦（Vortex）之中靜心冥想，或參與Sedona Mystical Tour探索自然與心靈連結。火元素不僅帶來溫度，更象徵轉化與重生的力量，造訪圖森的Canyon Ranch透過熱石療程展開一天的身心調整，或前往坦的帕帕溝公園欣賞壯麗的沙漠日落；夜幕降臨後，可於佩吉的Roam America圍繞營火，在滿天星空之下感受自然與內在之間的連結。

對當地部族具有重要療癒意義的Creosote bush雨後會散發獨特甜味，也被運用於芳療按摩。（亞利桑那旅遊局提供）

3.走訪亞利桑那原住民文化、全方位體驗美國西部風情：沿著納瓦霍族保留地前行，走入羚羊峽谷，光影隨著砂岩曲線流動；或來到紀念碑谷，在遼闊荒原與巨岩之間，透過在地導覽聆聽土地與族群的故事。必訪Historic Cameron Trading Post或鳳凰城的Fry Bread House品嘗經典炸麵包，從味蕾認識在地飲食文化，還有在鳳凰城的Heard Museum欣賞舞蹈與音樂表演，或於Shash Diné Eco-Retreat聆聽部族故事、走訪霍皮藝術之路，親手觸摸陶藝與編織工藝。隨著旅程延伸至更開闊地景，入住牛仔牧場成為深入文化的最佳方式，無論是帕塔哥尼亞的 Circle Z Ranch、圖森的White Stallion Ranch，或尤卡的Stagecoach Trails Guest Ranch，旅人都能在騎馬、趕牛與戶外炊車晚餐的節奏中，體驗最貼近自然的牧場生活。此外，普雷斯科特與圖森舉辦的牛仔競技活動（Rodeo），提供平台近距離感受百年傳承的西部精神。

亞利桑那州適合做觀星之旅，圖為旗桿鎮的羅威天文台。（亞利桑那旅遊局提供）

4.暗空觀星之旅：亞利桑那全州擁有超過20處國際暗空認證城市與公園，全球首座國際暗空城市旗桿鎮是天文研究重鎮，羅威爾天文台更是人氣景點，透過專業導覽與望遠鏡觀測，近距離探索宇宙奧祕，鄰近紅岩地景的塞多納則結合能量漩渦與暗空保護，打造兼具自然與心靈療癒的觀星場域。推薦活動咖前往大峽谷國家公園，參與每年舉辦的星空派對，透過專業講解與望遠鏡觀測深入了解星空。還有位於索諾蘭沙漠的基特峰國家天文台，擁有全球規模最大的望遠鏡群之一；結合自然與設計的星空住宿，如Clear Sky Resorts星空穹頂與Under Canvas Grand Canyon豪華露營，讓旅人於舒適空間中沉浸於純淨夜空之下，打造兼具體驗與風格的旅遊選擇。

從職業級賽場到自然景觀球場，亞利桑那州以其氣候優勢與多元地貌，提供不同風格的高爾夫體驗。（亞利桑那旅遊局提供）

5.高爾夫旅遊：亞利桑那憑藉氣候優勢與多元地貌，從職業級賽場到自然景觀球場皆有，前者可前往斯科茨代爾TPC Scottsdale，親身感受PGA巡迴賽「Waste Management Phoenix Open」的比賽氛圍，特別是著名的第16洞「競技場」，帶來極具臨場感的揮桿體驗；同樣位於當地的 We-Ko-Pa Golf Club，則以無住宅干擾的純粹沙漠景觀聞名，提供沉浸式自然揮桿環境。青睞「景觀型高爾夫」體驗的旅客可選擇塞多納的Sedona Golf Resort，於紅岩地貌環繞下揮桿，遠眺教堂岩與鐘岩的不思議景觀。若偏好度假型高爾夫，鳳凰城的Wildfire Golf Club at JW Marriott Phoenix Desert Ridge，以及圖森的Starr Pass Golf Club皆提供結合球場、度假村與水療設施的全方位體驗；位於威廉斯鄰近大峽谷的Elephant Rocks Golf Course，則適合規畫結合國家公園行程的延伸體驗。更多相關內容詳詢亞利桑那州官網。

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