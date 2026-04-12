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「美國250巡迴展」高市圖登場 英雄書展跨館接力掀閱讀潮

2026/04/12 18:49

「美國250巡迴展」及「美國英雄主題書展」在高市圖展出，美國在台協會高雄分處長張子霖（中）為巡迴展和書展進行開展，左為高市圖館長李金鴦。（高市圖提供）「美國250巡迴展」及「美國英雄主題書展」在高市圖展出，美國在台協會高雄分處長張子霖（中）為巡迴展和書展進行開展，左為高市圖館長李金鴦。（高市圖提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕今年適逢美國建國250週年，美國在台協會（AIT）特別策劃「美國250巡迴展」，高雄市立圖書館4至6月也同步規劃「美國英雄主題書展」，帶領民眾認識美國歷史與文化。

高市圖表示，「美國250巡迴展」內容涵蓋美國與在地文化，以照片、問答、歷史複製品、互動展示、文化節目，及探討美國運動、文學、流行文化、音樂與藝術等主題，讓讀者從文化交流中認識歷史、開拓視野，也鼓勵孩子們從故事中看見勇氣、啟發想像，發現每個人都能在自己的生命故事裡成為英雄。

「美國250巡迴展」及「美國英雄主題書展」於高雄市立圖書館5樓玻璃屋展出。（高市圖提供）「美國250巡迴展」及「美國英雄主題書展」於高雄市立圖書館5樓玻璃屋展出。（高市圖提供）

展覽也融合互動元素，如讀書會活動、專題座談會及遊戲等，透過圖文介紹與歷史脈絡，帶領民眾回顧美國在自由、民主、創新與多元文化發展上的重要故事，現場更有「限量明信片」和貼紙分送給觀展民眾。

高市圖總館另串聯分館共同舉辦「美國英雄主題書展」，各館展期約一個月，透過不同主題的書籍展示與閱讀推廣活動，讓美國250週年主題閱讀在城市各地持續發酵，形成跨館串聯的閱讀推廣系列活動。

為了使展覽精采豐富，高市圖昨（11）日安排一系列活動，特別邀請美國在台協會高雄分處長張子霖為巡迴展和書展進行開展，並以生動幽默的方式和親子家庭說故事，也邀請由美國國務院發起的傅爾布萊特計畫（The Fulbright Program）講師，帶領讀者認識不同亞洲族群在美國的發展歷程，以及他們如何在飲食、商業與社區文化等面向，持續為美國社會注入新的活力與樣貌。

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