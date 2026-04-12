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看似無關卻動人 張大仁、莊品彥聯以植物描繪記憶與情感

2026/04/12 18:51

張大仁作品〈草地上的晚風〉。（記者蔡淑媛攝）張大仁作品〈草地上的晚風〉。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中近期一檔別具詩意的聯展「那些與我無關的 Little Matters 」，由畫家張大仁、莊品彥共同展出，以街邊隨處可見的盆栽為題，透過30幅畫作，以水性顏料描繪日常中被忽略的風景，帶領觀者重新凝視那些看似無關、卻悄然牽動心緒的存在，成就「處處有風景，照映心中，成為亮點。」

莊品彥一系列的作品。（記者蔡淑媛攝）莊品彥一系列的作品。（記者蔡淑媛攝）

張大仁、莊品彥表示，「植物」並非刻意尋找的題材，而是在行進之間偶然相遇。街邊植物多半像過客，存在於視線邊緣，卻因姿態或生長環境的特殊，讓人停下目光，短暫凝視後，它們被帶入創作之中，轉化為畫面的一部分，延續另一種形式的生命。

莊品彥與張大仁聯展「那些與我無關的 Little Matters 」。（記者蔡淑媛攝）莊品彥與張大仁聯展「那些與我無關的 Little Matters 」。（記者蔡淑媛攝）

創作靈感來自生活中不經意的一瞥，或許是一盆早已枯黃卻仍被擺放的盆栽，精緻花器彷彿訴說曾被珍視的過往；枯葉散落一地、在風中靜止無聲，與一旁縫隙中頑強生長的雜草形成對比，這些畫面平凡卻耐人尋味，也成為兩人創作的起點。

莊品彥表示，展名「那些與我無關的」並未直接指涉植物，而是回應人與事物之間微妙的距離感，這些植物不屬於我們，卻常在記憶中留下痕跡，形成既疏離又親近的關係，透過作品，藝術家試圖呈現這種看似無關、卻隱約牽動情感的連結。

張大仁說，展覽中一株株曾被忽視的植物，在畫布上重新被凝視與詮釋，成為關於記憶與感知的象徵，也藉此邀請觀者，在平凡景象之中，發現屬於自己的共鳴與想像。

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