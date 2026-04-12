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嘉美館年度主題展《辯者之石》登場 從嘉義風土汲取創作能量

2026/04/12 18:53

嘉美館2026年度主題展「辯者之石」登場，邀請17位當代工藝與藝術家展出。（嘉市政府提供）嘉美館2026年度主題展「辯者之石」登場，邀請17位當代工藝與藝術家展出。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市立美術館2026年度主題展「辯者之石」即日起登場，邀請17位當代工藝與藝術家以「轉化」為概念，展出涵蓋陶藝、金工、纖維、雕塑、影像與複合媒材等作品，展覽最大特色，是讓材質為彼此發聲，與城市和時代對話，多件作品並非僅在工作室完成，而是藝術家實際走入嘉義環境，從土地與水域汲取創作能量。

「辯者之石」特展登場，藝術家運用材質與城市對話。（嘉市政府提供）「辯者之石」特展登場，藝術家運用材質與城市對話。（嘉市政府提供）

嘉美館長潘青林表示，「辯者之石」強調跨材質對話與生成過程，最大特色是讓材質為彼此發聲，與城市和時代對話。參展藝術家以金屬、陶土、木材與纖維等生活中熟悉的材料為創作媒介，將土地、河川與氣候轉化為可被感知的藝術語言。

參展藝術家實際走入嘉義環境，從土地與水域汲取創作能量。（嘉市政府提供）參展藝術家實際走入嘉義環境，從土地與水域汲取創作能量。（嘉市政府提供）

展覽分為水文、仿生、疊構、記憶、拮抗、虛擬六大子題。其中，參展藝術家王映前往八掌溪畔，以水力發電接引電焊設備，運用熔融金屬現場「寫生」河川。

鹽池工作室吳有容與顏鈺恬將衣物浸泡於嘉義溪流，透過纖維染織技法，使布料留下河水當下的色澤；趙永惠回收波紋鐵皮創作，鐵皮上的鏽蝕與變形，映照嘉南地區的氣候特質。

張曜昌、黃曉茹、林善春、田欣以、童品元、詹宗哲等藝術家，皆以陶土工藝為語彙，模仿毛皮的觸感、重力坍塌的樣貌、層疊擴延的空間、殘存的影像、崩解的聲響。

展覽也涵納跨國背景藝術家，如來自新加坡的林善春，以及出生於美國、現居日本的龍凱特，讓展覽兼具地方脈絡與國際視野。

嘉美館表示，兩場展覽座談活動於今天及4月19日舉行，5月邀請參展藝術家李俊熠辦理工作坊活動，展期至6月21日。

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