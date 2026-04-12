「嘉義囝仔」馬家偉勇奪小提琴獨奏大專全國賽第一 為嘉義爭光

嘉義囝仔馬家偉（左）勇奪小提琴獨奏全國賽第一。（馬家偉提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「嘉義囝仔」嘉義市青年管弦樂團（C.Y.O.）首席馬家偉，日前在114學年度全國學生音樂比賽上，展現小提琴雙音演奏高超流暢的優異表現，勇奪「小提琴獨奏大專Ａ組第一名」，首位嘉義地區獲此殊榮學生的消息傳回家鄉，市長黃敏惠讚揚他為嘉義爭光，將擇日予以表揚。

馬家偉勇奪114學年度全國學生音樂比賽「小提琴獨奏大專A組第一名」殊榮。（馬家偉提供）

現年23歲馬家偉，去年以榜首成績考取清華大學音樂學系研究所弦樂組，同年榮獲新竹市學生音樂比賽小提琴獨奏特優第一名，今年3月代表清華大學音樂學系，參加全國賽，在與各縣市精英選手競逐中，脫穎而出。

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嘉市在地年輕音樂家馬家偉能力受到專業樂界認可，是TC室內樂團的編制內成員。（馬家偉提供）

馬家偉從小擁有過人的音樂天賦，6歲開始學小提琴，每天練琴超過8小時，音樂之路由嘉義出發，在崇文國小六年級時，即成為樂團首席，升上嘉義國中與同學鋼琴三重奏獲得南區第一名、鋼琴五重奏獲全國賽第二名，小提琴獨奏勇奪全國第三名。

他逐步在音樂之路前進，在清大音樂學系研究所師長指導下，展現音樂才能，參與無數的音樂會表演，在樂界嶄露頭角。

馬家偉（左）曾參與無數的音樂會表演。（馬家偉提供）

師長說，馬家偉在音樂路不斷成長精進，2024年遠赴希臘參加世界知名小提琴家卡瓦科斯大師班，全球僅18位小提琴家入選；他也是由嚴長壽與旅美小提琴家胡乃元共同發起的TC室內樂團（Taiwan Connection）編制成員，能力受到專業樂界認可，具舞台戰力的青年音樂家。

此次全國賽獲獎，評審一致肯定他的優秀表現，認為他的琴技熟練、音色多變化及雙音演奏高超流暢，技巧掌握及音樂詮釋有相當說服力。

馬家偉表示，他要謝謝父母親、杜沁澐等老師及親友一直以來的鼓勵與支持，儘管在音樂路上遭逢挫折與艱難，也會撐下去，為嘉義爭光。

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