國共10項惠台含影視統戰 文化部：像台灣黨國時代宣傳片

中國於鄭習會後宣布10項「惠台」措施，其中1項針對影視產業內容，文化部認為是走回為黨國或政治服務的老路。（資料照，中國國民黨提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕中國於鄭習會後宣布10項「惠台」措施，其中1項針對影視產業，對此，文化部表示，從中國對台措施中有關影視內容即可清楚發現，所謂「導向正確」、「內容健康」、「有利兩岸親情與美好生活」等，是具有內容審查的框架。呼籲台灣影視產業創作者，珍惜並共同愛護台灣這塊提供自由創作養分的土壤。

10項「惠台」措施的第9項指出：允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在中國衛視頻道和網絡視聽平台播出。台灣業者可以多種方式參與中國微短劇創作。推動有利於展現兩岸親情與美好生活的影視文化作品在兩岸放映播出，促進中華文化保存傳承與創新發展。

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文化部認為，目前中國有條件的開放政策，極像台灣黨國時代的宣傳影片，「我們沒有必要走回頭路」，文化部表示，所有的創作都不應該為黨國或政治服務。文化部長李遠更提醒，短影音的合作其實充滿危機，「因為這樣的合作方式，我們的作者會成為他們散播中共思想的工具。」

文化部強調，在自由民主台灣創作，不會有引導或限制，當然更不可能發生由官方主導行銷宣傳等狀況；唯有自由民主的土壤，才能孕育出偉大的作品。文化部會持續與所有創作者及業者共同努力，從補助、投資、國際市場拓展等，帶著台灣作品走向更寬廣自由的世界市場，不受中國市場的控制及擺布。

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