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灣聲樂團「台灣的母音」聚焦女詞人 慎芝唯一台語詞作化為古典旋律

2026/04/12 23:51

丁曉雯將於音樂會中導聆。（灣聲樂團提供）丁曉雯將於音樂會中導聆。（灣聲樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「寫詞的人，也在寫生活。」灣聲樂團將於母親節前一週舉辦「台灣的母音VI」音樂會，聚焦慎芝、陳家麗、陳玉貞、丁曉雯等4位女性詞人的經典作品，音樂總監李哲藝表示：「我們希望透過古典音樂，重新演繹這些乘載著台灣人共同記憶的經典旋律。」這場音樂會不僅是獻給母親的禮物，更是獻給在生活中努力書寫自己故事的每一個「她」。

4位作詞人創造了台灣數十年來流行樂壇打動人心的關鍵字，尤其精通國、台、客語的慎芝，一生逾2千首詞作，卻在1988去世那年才透過潘越雲的台語唱片，發表了第1首也是唯一1首台語歌詞〈情字這條路〉，不僅傳唱至今，歌詞中獨特的文學氣質與台語韻腳之美，道盡了台灣女性在情感世界裡的倔強與溫柔，成為代代人共同的情感記憶。

慎芝膾炙人口的歌詞作品，早期如〈月兒像檸檬〉、〈夜空〉，之後有〈最後一夜〉、〈我只在乎你〉、〈玫瑰人生〉等，後起的陳家麗、陳玉貞也有不少經典名作，如陳家麗的〈我的未來不是夢〉、〈跟著感覺走〉、〈分不到你的愛〉、〈特別的愛給特別的你〉，陳玉貞的〈海海人生〉、〈一翦梅〉、〈拒絕再玩〉、〈左右為難〉等，是不是勾起很多人的回憶殺呢？

4人之中相對年輕的丁曉雯，〈愛上一個不回家的人〉及〈你是我胸口永遠的痛〉，不知道寫盡多少女性蒼涼的獨白。丁曉雯也將於音樂會現身說法，親自導聆。5月2、3日，在誠品表演廳演出，詳詢TixFun。

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