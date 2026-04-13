自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 品味生活

故宮這4位帝王畫像躍身花蓮一名物 獲讚：果然「吃飯皇帝大」

2026/04/13 07:00

「洄瀾醬人」剝皮辣椒與蘿蔔小魚乾醬料，以歷代帝王畫像為包裝設計，呼應「吃飯皇帝大」的飲食文化。（故宮提供）「洄瀾醬人」剝皮辣椒與蘿蔔小魚乾醬料，以歷代帝王畫像為包裝設計，呼應「吃飯皇帝大」的飲食文化。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮首度攜手花蓮市公所推出「故宮相伴洄瀾有禮」合作專案，近日發表，匯聚花蓮7家在地品牌，共同開發25件聯名文創商品，涵蓋地方特色美食、風味醬料、居家擺設及台灣檜木精油等多元品項。其中，特別下飯的剝皮辣椒與蘿蔔小魚乾醬料，以歷代皇帝畫像設計成外包裝，讓人讚嘆：果然果然「吃飯皇帝大」！

故宮副院長黃永泰表示，近年故宮持續與各縣市政府合作推動聯名專案，此次與花蓮市公所合作，也是故宮邁入第101年首度發表的專案，別具意義。融入故宮典藏文物意象的文創商品，透過設計轉化為富含吉祥寓意的文化伴手禮，也為市場注入新的文化亮點。

伴手禮中的特色食品類，包括知名的「阿美麻糬」，推出金魚和菓子與琥珀羊羹，其中金魚和菓子以故宮典藏金魚圖像為包裝設計，寓意「金玉滿堂」；琥珀羊羹則以故宮漆器及〈清千秋光墨〉為設計靈感，金黃包裝呈現典雅質感。

而「洄瀾醬人」推出的剝皮辣椒與蘿蔔小魚乾醬料，以唐太宗、明太祖、明孝宗及元世祖等帝王畫像為包裝設計，呼應「吃飯皇帝大」的飲食文化，也強調現代人只需一罐剝皮辣椒，即可料理出「皇帝級」湯品。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中