故宮這4位帝王畫像躍身花蓮一名物 獲讚：果然「吃飯皇帝大」

「洄瀾醬人」剝皮辣椒與蘿蔔小魚乾醬料，以歷代帝王畫像為包裝設計，呼應「吃飯皇帝大」的飲食文化。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮首度攜手花蓮市公所推出「故宮相伴洄瀾有禮」合作專案，近日發表，匯聚花蓮7家在地品牌，共同開發25件聯名文創商品，涵蓋地方特色美食、風味醬料、居家擺設及台灣檜木精油等多元品項。其中，特別下飯的剝皮辣椒與蘿蔔小魚乾醬料，以歷代皇帝畫像設計成外包裝，讓人讚嘆：果然果然「吃飯皇帝大」！

故宮副院長黃永泰表示，近年故宮持續與各縣市政府合作推動聯名專案，此次與花蓮市公所合作，也是故宮邁入第101年首度發表的專案，別具意義。融入故宮典藏文物意象的文創商品，透過設計轉化為富含吉祥寓意的文化伴手禮，也為市場注入新的文化亮點。

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伴手禮中的特色食品類，包括知名的「阿美麻糬」，推出金魚和菓子與琥珀羊羹，其中金魚和菓子以故宮典藏金魚圖像為包裝設計，寓意「金玉滿堂」；琥珀羊羹則以故宮漆器及〈清千秋光墨〉為設計靈感，金黃包裝呈現典雅質感。

而「洄瀾醬人」推出的剝皮辣椒與蘿蔔小魚乾醬料，以唐太宗、明太祖、明孝宗及元世祖等帝王畫像為包裝設計，呼應「吃飯皇帝大」的飲食文化，也強調現代人只需一罐剝皮辣椒，即可料理出「皇帝級」湯品。

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