國家歌劇院總監邱瑗週三卸任 繼任人選未出爐

國家歌劇院總監邱瑗（中）任滿8年將卸任，左起為副總監鄢繼嬪及汪虹。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中國家歌劇院藝術總監邱瑗將於15日卸任，邱瑗從2018年6月上任近8年期間，將歌劇院打造成藝術與生活綠色劇場，也視人才培育為經營核心，從制度到實務培育中台灣藝場人才，新任總監將由國家表演藝術中心董事會決議，預定明天（14日）宣布。

邱瑗就任國家歌劇院藝術總監前，曾任國家交響樂團（NSO）執行長12年，熟悉藝術行政及國際藝界網絡生態，邱瑗曾說，在接任總監前不熟悉台中，8年來，邱瑗發現中部人生活節奏與台北不同，步調沒那麼緊湊，台中有文化底蘊，卻缺乏表演藝術專業系統支援，因此在任期間，致力於彌補中台灣表演藝術才斷層。

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台灣3大指標性表演藝術場館，包括台北兩廳院、台中歌劇院及高雄衛武營藝術總監人選，將待國家表演藝術中心4月14日董事會召開後公布，而國家表演藝術中心第4任董事長楊其文2日上任，至於外界關注新總監人選尚未定案。

邱瑗卸任前引介「浮聲之城」，為紐約華裔作曲家黃若及英國曼徹斯特國際工房製作人 Pete Vance，採集台中廟宇、遺址打造「專屬台中」城市聲景喝采，邱瑗強調，台中擁有深厚文化基礎，若能養成中部專業人才，將走出比台北更具台灣特色藝場新路。

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