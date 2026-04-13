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南投嶄露投角音樂節5/1登場 結合美食喚醒青春活力

2026/04/13 15:00

南投縣政府13日舉辦嶄露投角音樂節啟動儀式。（記者張協昇攝）南投縣政府13日舉辦嶄露投角音樂節啟動儀式。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕 南投嶄露投角音樂節，5月1日將在南投縣農工商會展中心登場，除邀請李芷婷、許富凱等人氣歌手與團體輪番演唱，現場也設置「南投漢堡學校」美食主題市集，並推出手作課程與免費氣墊體驗闖關遊戲，邀請全國民眾來南投用音樂觸動感官、以美食療癒味蕾，在歡笑與節奏中喚醒青春活力！

南投嶄露投角音樂節記者會，邀請甜美女歌手李芷婷演唱為活動暖身。（記者張協昇攝）南投嶄露投角音樂節記者會，邀請甜美女歌手李芷婷演唱為活動暖身。（記者張協昇攝）

南投縣政府今（13日）在縣府1樓大廳舉辦「2026南投青探號！嶄露投角音樂節」記者會，現場邀請來自南投賽德克族的甜美女歌手李芷婷演唱為活動暖身。活動當天除了李芷婷外，還有金曲獎歌手許富凱、小男孩樂團主唱米非及芒果醬Mango Jump等樂團輪番表演，同時安排在地學校社團學生同台演出，藉此讓南投青年有參與公共舞台、嶄露頭角機會。

南投嶄露投角音樂節，集結6家人氣餐車推出漢堡美食。（記者張協昇攝）南投嶄露投角音樂節，集結6家人氣餐車推出漢堡美食。（記者張協昇攝）

除了音樂，現場也設置「南投漢堡學校」美食主題市集，集結6家人氣漢堡餐車，推出限量300組獨家限定漢堡組與南投特色茶飲，還加碼贈送活動獨家商品及50元市集折價券，幸運民眾有機會抽中活動限量保溫袋與口味特殊的「隱藏版漢堡」。

此外，也貼心規畫適合親子同樂的第二舞台區，安排包含夢幻泡泡秀、街頭藝人演出，還有手作課程體驗與大型氣墊闖關遊戲，讓大小朋友都能盡情歡樂與放鬆。相關資訊可上「南投好青年」臉書粉絲專頁查詢。

南投嶄露投角音樂節，推出手作體驗課程。（記者張協昇攝）南投嶄露投角音樂節，推出手作體驗課程。（記者張協昇攝）南投嶄露投角音樂節推出漢堡美食，民眾還有機會抽中活動限量保溫袋。（記者張協昇攝）南投嶄露投角音樂節推出漢堡美食，民眾還有機會抽中活動限量保溫袋。（記者張協昇攝）

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