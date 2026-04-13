圖書公共出借權補償酬金受益人倍數成長 5月一新制著作人須注意

文化部第二期公共出借權補償酬金破1,847萬元，超過4,000位著作人領取「創作紅利」，登記系統全年開放登記中。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部去（2025）年起與教育部、國家圖書館共同合作，推出第二階段公共出借權試辦計畫，範圍擴及6都、超過300間圖書館。文化部今（13）日公布去年9-12月的補償金總額，共計完成發放達1,847萬元，超過4,000位著作人及221家出版社受惠。較第一期1,410萬元，發放數增加30%、受益人數成長1倍。

文化部表示，公共出借權的核心價值，是讓來自讀者端源源不絕的「閱讀回饋」，都成為創作者最堅強的後援。目前完成登記的書目正式突破10萬筆，第二期有約200位著作人領取補償酬金達1萬元以上，超過百名著作人入帳超過5,000元；出版端，則有逾20家出版社獲利達10萬元以上。

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不過，需注意的是，自今年5月15日起新申請ISBN的紙本圖書，須先至國圖ISBN系統完成「確認出版」，更新及確認出版資訊後，才可至公共出借權登記系統辦理登記作業。這項措施除可提升國家書目品質，亦使書目資料更準確反映出版市場現況及趨勢，回饋出版業及公共圖書館系統使用。

公共出借權第二階段試辦採全年度開放登記，下一期補償酬金將於今年9月底前發放，文化部鼓勵尚未登記的出版社或著作人於8月15日前完成登記，便可如期領取，同時，首次登記借閱次數將回溯自114年1月起算。詳詢公共出借權登記系統（https://plr.moc.gov.tw/）。

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