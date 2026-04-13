八眼蜘蛛的雲門視角 劉振祥攝影展週末登場

劉振祥「雲門風景Ⅱ」攝影展將於週末登場。（雲門提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕資深攝影家劉振祥自1986年起受邀為雲門拍攝，從雲門15週年巡演開始至今近40年，持續記錄《薪傳》、《水月》、《行草》等重要作品，林懷民曾說，「振祥的快門捕捉的無數當下，讓我覺得自己曾經認真活過，雲門的歲月沒有留白。」因此，雲門劇場今年為劉振祥規劃3個活動，將隨著「雲門風景Ⅱ」攝影展陸續登場。

雲門表示，劉振祥的職業生涯遍及新聞紀實、社會運動、電影劇照與表演藝術。從1980年代於《自立晚報》擔任攝影組主任，穿梭於解嚴前後的街頭，記錄野百合學運等台灣民主化歷程的重要時刻。高度不可預期的現場環境，養成了他對瞬間變化的極度敏銳。同時期亦投入台灣新電影的劇照拍攝，在角色與演員之間游移的空檔裡，發展出既貼近真實又帶有敘事張力的影像語言。攝影大師張照堂曾以「八眼蜘蛛」形容他在片場中極度沉靜又全方位感知的存在狀態。

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在劉振祥鏡頭下的雲門，往往是未經預演的直覺所捕捉下的永恆畫面。雲門指出，他曾在沒有空拍設備的年代爬上屋頂俯拍滿滿觀眾的戶外廣場，留下今日廣為流傳的壯闊影像；尤其2006年《風．影》演出時，他隨侍在舞者站上國家劇院屋脊的一刻，在強風中拍下白色薄紗如羽翼展開的經典畫面，至今仍震撼人心。

「雲門風景Ⅱ」攝影展4月18日登場，同時推出共學講堂「光影四十：劉振祥的雲門現場」，將帶領觀眾走入影像背後的故事，以及一位攝影名家關於判斷、工具與時間的深刻思索。另有攝影工作坊「從淡水風景到雲門劇場」（6月4、5日），系列活動與報名詳詢雲門官網。

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