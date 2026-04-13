台美人傳統週5月登場 NSO攜手鋼琴家嚴俊傑 TBT 泰武古謠傳唱美巡

此次美巡室內樂組合，前排左起鋼琴家嚴俊傑、NSO大提琴家連亦先，後排左起NSO小提琴家陳怡茹、鄧皓敦、中提琴家陳猶白。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團每年一次國際長征，宣揚「來自台灣」的聲音，也成為我國文化外交的名片。今年將於5月以精銳的室內樂形式，再度啟程前往美國4個城市巡演，與全美各界共慶美國建國250週年，以及為5月的「台美人傳統週」（Taiwanese American Heritage Week），見證兩國共享的文化與連結。

NSO今（13）日正式宣告此次美國巡演的計畫內容，共有4城3場售票演出。首站受邀於 5 月 13 日在擁有頂尖海洋科研底蘊的聖地牙哥加利福尼亞大學博趣水族館演出；5月 15 日移師西岸音樂教育重鎮洛杉磯科爾本音樂學院 Thayer 音樂廳； 5 月 17 日前往亞利桑那州鳳凰城教會，與美洲原住民笛大師交流共演；最終站則飛往東岸，於 5 月 19 日登紐約頂級室內樂場館考夫曼音樂中心莫金音樂廳。

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長期致力於排灣族音樂傳承的「TBT 泰武古謠傳唱」（NSO提供）

演出團隊由NSO樂團代理首席鄧皓敦領軍NSO小提琴家陳怡茹、中提琴家陳猶白、大提琴家連亦先，另特邀國內知名鋼琴家嚴俊傑，以及長期致力排灣族音樂傳承的「TBT 泰武古謠傳唱」，共同呈現多首跨界新作。

巡演曲目包含客家委員會委託創作的陳韻柔作品《土/聲》；以及旅美作曲家陳可嘉以台灣傳統原住民樂曲新創的《銀芒之野》給鋼琴五重奏，將進行世界首演；還有台灣傳統原住民歌謠組曲（由陳廷銓改編給絃樂四重奏與TBT 泰武古謠傳唱），以及蕭泰然《原住民組曲》給鋼琴五重奏等，展現台灣當代創作的豐沛能量。

其中，5月17日的鳳凰城場次，獲台積電文教基金會支持，將與葛萊美獎常客、傳奇美洲原住民笛演奏家卡洛斯．納凱（R. Carlos Nakai）同台共演，因而有2首給美洲原住民笛與室內樂。

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