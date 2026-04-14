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水交社「森之市」吸6萬人潮 創下1500萬元營業額

2026/04/14 14:38

水交社文化園區匯聚台日品牌，共創生活美學。（南市文化局供）水交社文化園區匯聚台日品牌，共創生活美學。（南市文化局供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市文化局與森之市Mori Market合辦的「森のピックニック — Mori’s Picnic」，上週末於水交社文化園區熱鬧登場。活動以「野餐」為主題，結合草地、光影與生活美學，打造春日限定的城市戶外聚會，3天活動吸引近6萬人次參與，創下約1500萬元營業額。

水交社文化園區「森之市」吸引6萬人潮，打造台南春日戶外盛會。（南市文化局提供）水交社文化園區「森之市」吸引6萬人潮，打造台南春日戶外盛會。（南市文化局提供）

文化局表示，水交社文化園區以工藝聚落為核心，透過市集形式營造「在台南停留」的生活節奏。民眾在草地間漫遊，與文創藝術家交流，感受春日下午的悠閒氛圍，同時也促成來自台灣、日本與海外超過200組品牌與創作者的共聚與共創。

「疊印印章」互動，民眾可透過疊印方式親手完成屬於自己的紀念明信片。（記者洪瑞琴攝）「疊印印章」互動，民眾可透過疊印方式親手完成屬於自己的紀念明信片。（記者洪瑞琴攝）

活動內容涵蓋咖啡、甜點、精釀飲品、服飾選物與手作設計，除台南在地品牌外，也集結彰化、雲林、台中及在台日籍創作者，並邀請日本各地特色品牌參與，展現多元風土風味，吸引民眾駐足品嚐、交流互動。

日本插畫家JAROS現身互動為市集增添趣味亮點。（記者洪瑞琴攝）日本插畫家JAROS現身互動為市集增添趣味亮點。（記者洪瑞琴攝）

活動主視覺由日本插畫家JAROS（Kageyama Jaro）設計，以柔軟筆觸詮釋野餐意象。活動期間他也親臨現場進行「怪獸似顏繪」（可愛怪獸插畫風格），與民眾互動，增添趣味亮點。

文化局指出，「森のピックニック」不僅是一場市集，更讓城市生成關於春日與生活節奏的集體記憶，未來將持續以多元主題策展，邀請更多人走入台南的工藝與生活風景。

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